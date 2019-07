Schmolz+Bickenbach: Moody's abaisse la note à B3, perspective négative

Zurich (awp) - Moody's Investor Service abaisse de "B2" jusqu'alors à "B3" la notation de crédit du sidérurigste germano-lucernois Schmolz+Bickenbach. L'agence de notation réduit aussi d'un cran la note d'un potentiel défaut de crédit, celle-ci passant de "B2-PD" à "B3-PD". En revanche, la perspective reste fixée à négative, précise mardi Moody's.

L'abaissement de la notation fait suite à l'avertissement sur bénéfice de l'entreprise, dévoilé le 16 juillet dernier, et reflète l'opinion de Moody's selon laquelle la sous-performance opérationnelle de l'entreprise sera plus forte et plus longue qu'attendue, explique l'agence de notation. Celle-ci a en parallèle réduit de "B2" à "B3" le rating d'une obligation de 350 millions d'euros avec échéance en 2022 émise par la filiale Schmolz+Bickenbach Luxembourg Finance.

En novembre 2014, Moody's avait relevé d'un cran, soit de B3 à B2, la notation de Schmolz+Bickenbach. Le titre Schmolz+Bickenbach a clôturé la séance de mardi inchangé à 0,38 franc.

