Schmolz+Bickenbach affiche de solides résultats trimestriels, objectif relevé

Zurich (awp) - Les résultats au 2e trimestre du sidérurgiste Schmolz+Bickenbach (S+B) se sont nettement améliorés en comparaison annuelle, portés par une hausse des prix et l'acquisition du français Ascométal. Pour l'ensemble de l'année, le groupe lucernois a revu mercredi à la hausse ses prévisions pour le bénéfice opérationnel.

"Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis 2011 grâce à une forte demande et aux mesures prises à l'interne", relève le groupe dans le communiqué.

L'intégration d'Ascométal se poursuit comme prévu, a par ailleurs souligné le directeur général Clemens Iller lors d'une téléconférence. "La performance opérationnelle (d'Ascométal) n'est cependant pas encore satisfaisante et peut-être améliorée", a-t-il ajouté. Une enveloppe de 6,7 millions d'euros est prévue pour résoudre les problèmes techniques observés sur certains sites de production.

Quant aux taxes douanières introduites par les Etats-Unis, elles présentent un impact très limité pour le sidérurgiste lucernois, a rappelé le patron, ce pays n'engrangeant que moins de 3% des recettes totales. "Ces taxes représentent cependant un danger pour l'économie et par là pour l'industrie de l'acier."

"Nous avons aussi averti nos clients que nous ne prendrons pas en charge ces taxes", selon M. Iller.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires s'est envolé de 29,8% sur un an à 908,3 millions d'euros. Les volumes se sont aussi étoffés de 23,4% à 580 kilotonnes. Quant au prix par tonne, il est monté à 1566 euros contre 1489 euros il y a un an et 1521 au premier trimestre.

Les ventes sont bien supérieures au consensus AWP qui anticipait cet indicateur à 850 millions.

Au niveau rentabilité, le sidérurgiste a vu son excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitda) augmenter de 22% à 84,9 millions, grâce en partie à Ascométal. Cependant la marge afférente a diminué à 9,3% contre 9,9% il y a un an.

Le bénéfice net s'est inscrit à 37,1 millions contre 10 millions précedemment.

Hausse des prévisions

L'industrie automobile européenne a en particulier soutenu la croissance du groupe. Le secteur des machines et l'ingénierie des industries de transformation ont aussi continué leur croissance, précise le groupe.

Toutes les régions ont connu une croissance des recettes à deux chiffres. L'Europe, grâce à la bonne conjoncture et le rachat d'Ascométal, s'est distinguée avec une progression de 33,5% au niveau des ventes. L'acquisition a en particulier dopé le chiffre d'affaires en France (+94,2%).

Les produits d'Ascométal ayant été intégrés dans la section Qualité & aciers spéciaux, celle-ci a vu ses recettes prendre 62,0% à 484,5 millions.

Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes se sont étoffées de 23,4% à 1,7 milliard et l'Ebitda ajusté de 14% à 155,2 millions.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe vise maintenant un Ebitda ajusté oscillant entre 230 et 250 millions d'euros, contre 200 et 230 millions auparavant.

Résultats solides

"Après un bon premier trimestre, Schmolz+Bickenbach a de nouveau dévoilé une copie trimestrielle convaincante. L'intégration d'Ascométal se déroule avec succès", commente l'analyste Philipp Gamper de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

En raison de la hausse des objectifs annuels par S+B, d'une forte demande et de l'intégration réussie d'Ascométal, la banque compte aussi relever ses attentes pour les résultats annuels.

Le spécialiste note que les coûts de restructuration s'inscrivent à 3,1 millions au 2e trimestre, montant inférieur aux 5 millions anticipés par la ZKB.

Après un début de séance dans le vert, l'action cédait 2,8% à 0,80 francs suisses dans un marché élargi en baisse de 0,16% à 12h10.

lk/rp/ol