Schmolz+Bickenbach prévoit des suppression de postes et la vente d'immobilier

Zurich (awp) - L'aciériste Schmolz+Bickenbach projette de réduire ses effectifs et ses niveaux de stocks pour faire face à l'environnement difficile, a déclaré le directeur général Clemens Iller dans un entretien publié par "Finanz und Wirtschaft" vendredi.

"Nous adaptons les structures à la nouvelle situation de demande avec des moyens classiques comme la réduction des stocks", a déclaré le patron. "Nous devons aussi supprimer des postes mais avec prudence", a-t-il ajouté.

La semaine dernière le groupe de Lucerne a revu nettement à la baisse ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année. Le bénéfice opérationnel brut ajusté (Ebitda) maintenant attendu entre 70 et 100 millions d'euros contre 130 et 170 millions auparavant. La demande d'acier a beaucoup diminué au 3e trimestre en raison d'incertitudes politiques et du conflit commercial sino-américain, avait expliqué l'entreprise.

Schmolz+Bickenbach projette aussi de vendre de l'immobilier, notamment à Düsseldorf pour renflouer ses caisses. Cette opération pourrait rapporter un montant en millions à deux chiffres.

Le groupe n'est cependant pas obligé de vendre des parties du groupe, a assuré le patron avant de préciser qu'ils se concentreraient plutôt sur la réduction des coûts.

