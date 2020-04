Schmolz + Bickenbach termine son refinancement avec succès

Zurich (awp) - L'aciériste Schmolz + Bickenbach a finalisé la restructuration de son refinancement avec succès. Après une augmentation de capital de 325 millions de francs suisses en janvier 2020, l'entreprise a conclu de nouveaux accords de financements avec ses banques et son actionnaire de référence Bigpoint Holding, a indiqué mercredi la société lucernoise.

Le financement du groupe est désormais fondé sur trois piliers. Le crédit syndiqué déjà existant a été relevé de 90 millions d'euros à 465 millions d'euros et sa durée prolongée de cinq ans à mars 2025. De plus, l'entreprise a obtenu de son actionnaire de référence Bigpoint, qui détient 49,6% des actions, un prêt de 95 millions d'euros de la même durée.

La durée de financement du programme ABS (titres adossés à des actifs), d'un total de 230 millions d'euros, plus 70 millions de dollars, a également été étendue à la même date.

Dans le cadre de son refinancement, l'entreprise a remboursé des emprunts existants arrivant à échéance en 2022 d'une valeur nominale de 328,75 millions, grâce à son augmentation de capital de janvier.

Le refinancement est associé à un programme d'amélioration opérationnelle et de transformation. En raison du coronavirus, dont les effets sont déjà palpables, l'entreprise évalue dans quels pays et pour quelles sociétés elle pourrait obtenir un soutien étatique. La sécurité des places de travail et la liquidité figure au premier plan.

