Emprunt: Schön Klinik lève 80 millions en deux tranches échéance 2022 et 2024 0 11/04/2019 | 16:55 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Schön Klinik in Prien am Chiemsee émet un emprunt sous direction de la Neue Helvetische Bank et de Raiffeisen Suisse. Les conditions: 1ère tranche montant: 30 mio CHF taux: 1,75% p.a. prix d'émission: 100,0% libération: 20.05.2019 durée: 3 ans, jus. 20.05.2022 no valeur: 41'904'111 (3) cotation: SIX Swiss Exchange 2e tranche montant: 50 mio CHF taux: 2,125% p.a. prix d'émission: 100,0% libération: 20.05.2019 durée: 5 ans, jus. 20.05.2024 no valeur: 41'904'112 (1) cotation: SIX Swiss Exchange kw/yr/rp

