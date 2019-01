Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kepler Cheuvreux abaisse sa recommadation d’Achat à Conserver sur Schneider Electric, et abaisse son objectif de cours de 80 à 60 euros. Selon le bureau d’analyses, le secteur de la gestion de l'énergie devrait être moins cyclique en 2019. Le groupe devra également s'adapter à un environnement de croissance plus faible. De ce fait, le broker revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat net pour 2019 de 2,4% et 6,5% respectivement, ramenant les estimations d’Ebitda ajusté et de résultat net pour 2019 à 3% et 7% en dessous du consensus.