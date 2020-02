Schneider : Crédit Suisse relève son objectif de cours

24/02/2020 | 10:24

Crédit Suisse augmente ses estimations de résultat opérationnel 2020/21 de 2,5% ' à mesure que nous gagnons en confiance dans l'objectif de marge 2021 et nous augmentons notre objectif de cours à 115 E '. Le bureau d'analyses confirme également son conseil à l'achat.



' Nous pensons que Schneider va atteindre l'objectif de marge de 17% l'an prochain sans trop dépendre de la croissance du chiffre d'affaires ' indique le bureau d'analyses.



' Nous trouvons intéressant que Schneider soit un pionnier pour les bâtiments avec l'acquisition récemment annoncée de RIB Software. Nous pensons que cela place Schneider dans une position unique par rapport à ses équipements électriques traditionnels et ses systèmes de gestion de bâtiments ' rajoute Crédit Suisse.



En 2020, le Groupe vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre +1 et +3 %, une marge d'EBITA ajusté comprise entre 16,0 % et 16,3 % (avant effet de change et impact des acquisitions).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.