Schneider Electric : Oddo confirme son opinion avant le CMD

18/06/2019 | 10:06

Le groupe organise une réunion investisseurs le 26 juin. Oddo s'attend à un message optimiste au cours duquel le groupe devrait confirmer ses objectifs de moyen terme (à savoir une croissance organique de 3-6% sur un cycle complet et une amélioration de marge EBITA ajustée de 200pb d'ici 2021).



Avant cette réunion, Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur et son objectif de cours de 76 E.



Oddo estime que cette journée devrait mettre l'accent sur le digital, vecteur de croissance pour le groupe (via sa plateforme EcoStruxure, ses services, etc).



' Nous anticipons aussi un discours relativement confiant sur la conjoncture actuelle (les activités à cycle court ralentissent mais le reste tient) ' indique le bureau d'analyses.



