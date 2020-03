Schneider : Oddo confirme son opinion après un roadshow

10/03/2020 | 09:15

Suite à l'organisation d'une réunion avec la direction, Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur et son objectif de 85 E.



Au sujet du Covid-19 en Chine, Oddo estime que les hypothèses Schneider restent valides, à savoir -300 ME d'impact sur le chiffre d'affaires lié à l'arrêt de la production (80% des capacités utilisées actuellement) et à des ruptures dans la supply chain.



' En revanche, le groupe n'avait pas prévu une propagation aussi rapide et aussi forte au reste du Monde. Cet impact n'est pas dans les 300 ME et le groupe doit attendre de voir comment Mars se déroule pour quantifier un impact supplémentaire ' indique le bureau d'analyses.



Oddo souligne que si le fort ralentissement économique devait se confirmer, la guidance semble à risque. ' Mais le groupe semble avoir des leviers pour protéger sa marge (pricing, décalage d'investissements et efforts sur les coûts) ' rajoute Oddo.



