Schneider : Oddo reste Neutre, confirme son objectif

30/09/2019 | 11:14

Un fonds activiste entre au capital d'Emerson (D.E Shaw) avec comme objectif de faire pression sur le groupe américain pour scinder ses activités.



Oddo estime que Schneider est lui aussi un groupe diversifié (automatismes, produits électriques basse tension, moyenne tension, data centers). Le bureau d'analyses estime qu'il y a des ressemblances certes avec Emerson mais que la performance est différente.



' Emerson a révisé 2x en baisse son objectif de croissance organique cette année, tandis que Schneider l'a révisé à la hausse. Sur 1 an, le titre Emerson fait -17% (Schneider +15%) indique Oddo.



' Nous ne sommes pas prêts à ce stade à croire à l'entrée d'un activiste au capital de Schneider, ayant les mêmes intensions ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur et son objectif de cours de 76 E.



