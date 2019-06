Schneider : UBS convaincu par la journée investisseurs

27/06/2019 | 10:36

De retour de la journée investisseurs organisée par Schneider Electric, les analystes d'UBS se déclarent confiants quant aux perspectives du groupe. Le conseil d'achat sur l'action a été confirmé, de même que l'objectif de cours à 12 mois de 83 euros.



En substance, l'activité du spécialiste des équipements et systèmes électriques devrait être soutenue par la numérisation (et les objets connectés), les ventes croisées, les services (12% du CA à ce jour, en croissance rapide) et les logiciels (avec notamment l'acquisition d'Aveva). Ce qui devrait générer à moyen terme une croissance annuelle supérieure à celle du PIB.



Parallèlement, Schneider devrait être capable d'améliorer sa marge opérationnelle de plus de 200 points de base grâce à un mélange d'optimisation de son portefeuille, de gains de productivité et de hausses de prix. Autant d'objectifs qu'UBS juge à portée, mais pas encore intégrés par le consensus.









