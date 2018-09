CORR : Schneider anticipe une hausse des prix des matières premières due aux droits de douane

(Correction: La Chine et Les Etats-Unis représentent chacun entre 25 et 30% du chiffre d'affaires mondial de Schneider et non chacun 15% comme écrit dans la dépêche publiée le 19 septembre à 10h50)

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier électrique Schneider Electric anticipe une augmentation des cours des matières premières après l'adoption de nouveaux droits de douane aux Etats-Unis et en Chine.

"Il y aura un impact", a déclaré Alain Dedieu, vice-président senior Industrial control & Drives chez Schneider, mercredi à Tianjin, en Chine, dans le cadre de la Réunion annuelle des nouveaux champions organisée par le Forum économique mondial. "Nous pourrions observer un ralentissement de la croissance mondiale", a-t-il estimé.

Bien que le groupe ne soit pas directement affecté par les nouveaux droits de douane adoptés par Washington ou Pékin, Schneider pourrait être indirectement touché par une hausse des coûts de production et une dégradation généralisée du sentiment économique. La Chine et les Etats-Unis représentent chacun entre 25% et 30% du chiffre d'affaires mondial de Schneider, qui fournit des systèmes d'automatisation, du matériel, des logiciels et des services.

"Chaque perturbation du marché mondial entraîne des couacs", a déclaré Alain Dedieu.

L'escalade des tensions commerciales cette semaine, avec l'adoption par les Etats-Unis et la Chine de nouveaux droits de douane sur leurs produits mutuels, engendre une nouvelle volatilité et des incertitudes pour les multinationales comme Schneider, a-t-il souligné.

"Actuellement, les dirigeants doivent surtout savoir gérer la volatilité d'un mois sur l'autre", a-t-il expliqué. "Cela ne peut pas durer."

-Nina Trentmann, Wall Street Journal

(Version française Maylis Jouaret) ed: VLV- JXM

Agefi-Dow Jones The financial newswire