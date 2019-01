Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 14 janvier (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * ENGIE - Berenberg relève sa recommandation à "achat" contre "conserver" et revoit son objectif de cours à 15 euros contre 15,50 euros. * SCHNEIDER ELECTRIC - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "achat" et revoit son objectif de cours à 60 euros contre 80 euros. * ORPEA - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance" et abaisse de 21% son objectif de cours, à 95 euros. * ATOS - Credit Suisse abaisse son objectif de cours à 66 euros contre 80 euros. (Service Marchés)

