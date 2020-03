Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 3 mars (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * RENAULT - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 27,3 euros contre 74 euros. * SCHNEIDER ELECTRIC - Jefferies entame son suivi avec une recommandation à conserver et un objectif de cours de 97 euros. * VINCI - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne". * LEGRAND - Jefferies entame son suivi avec une recommandation à sous-performer et un objectif de cours de 63 euros. * AIR-FRANCE KLM - HSBC abaisse son objectif de cours à 11 euros contre 12,75 euros. * SES - JPMorgan abaisse son objectif de cours à 9 euros contre 13 euros. * KLEPIERRE - JPMorgan abaisse son objectif de cours à 32 euros euros contre 36 euros.

