Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit reste à Surperformance sur Schneider Electric et relève son objectif de cours de 85 à 88 euros, dans le sillage d'un solide premier semestre et d'objectifs 2019 relevés. « Nous pensons que Schneider est sur la bonne voie pour se réévaluer par rapport à ses pairs (tels que Legrand et Rockwell) tout en continuant d’améliorer ses marges et son allocation de capital », souligne le broker.