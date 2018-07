SCHNEIDER ELECTRIC : JPMorgan revalorise

Données financières (€) CA 2018 25 496 M EBIT 2018 3 681 M Résultat net 2018 2 415 M Dette 2018 4 586 M Rendement 2018 3,45% PER 2018 15,72 PER 2019 14,20 VE / CA 2018 1,77x VE / CA 2019 1,66x Capitalisation 40 515 M Graphique SCHNEIDER ELECTRIC SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SCHNEIDER ELECTRIC SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 81,9 € Ecart / Objectif Moyen 19% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Pascal Tricoire Chairman & Chief Executive Officer Christel Heydemann Executive Vice President-France Operations Emmanuel Babeau Deputy Chief Executive Officer-Finance & Legal Hervé Coureil Executive Vice President-Information Systems Cathy Kopp Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SCHNEIDER ELECTRIC SE -2.99% 47 184 KEYENCE CORPORATION -8.58% 64 813 NIDEC CORPORATION 4.22% 45 077 EMERSON ELECTRIC 2.25% 44 232 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. -0.30% 35 628 EATON CORPORATION PLC 1.20% 34 538