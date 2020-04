SCHNEIDER ELECTRIC : en hausse après une publication en ligne avec les attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schneider Electric (+1,82% à 84,06 euros) est en hausse après une publication de chiffre d'affaires au premier trimestre en ligne avec les attentes des analystes. Jefferies note que les ventes au premier trimestre 2020, en décroissance organique de 6,4% à 5,830 milliards d'euros, sont en ligne avec ses estimations (5,847 milliards) mais en léger recul par rapport au consensus (5, 979 milliards). Le broker souligne que, comme prévu, l'activité de gestion de l'énergie (-6,1% en organique) a légèrement moins baissé que celle l'automatisation industrielle (-7,3%).La maison d'analystes réitère sa recommandation à Conserver et maintient son objectif de cours à 80 euros sur le titre.Pour sa part, Goldman Sachs maintient sa recommandation de Vente ainsi que son objectif de cours de 65 euros. La banque américaine avait anticipé des ventes de 5,756 milliards d'euros, donc légèrement en-dessous de celles réalisées par le spécialiste des infrastructures électriques. Le courtier souligne néanmoins que les actions de la société se négocient à un prix nettement supérieur à celui du secteur.Le constructeur électrique précise que son activité a largement été impactée par l'épidémie de Covid-19 en Chine. La société a connu une baisse organique de 6,1 % à 4,38 milliards du chiffre d'affaires de son activité Gestion de l'énergie, principalement impacté par l'Asie-Pacifique et la Chine en particulier. Le groupe a enregistré une baisse organique de 7,3 % à 1,45 milliard de son activité automatismes industriels au premier trimestre.Le groupe indique qu'à présent, le montant total de ses liquidités, incluant la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que des lignes de crédits accordées, s'élève à environ 9 milliards d'euros.Schneider précise que sa politique en matière d'allocation du capital demeure inchangée dans le contexte de la crise actuelle. A savoir, la suspension de son plan de rachat d'actions (communiqué du 23 mars) initié le 14 février 2019 d'un montant compris entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros sur la période 2019-2021.L'entreprise avait également annoncé, le 23 mars, la suspension de ses objectifs 2020 en raison de la crise mondiale liée à l'épidémie de Covid-19. Elle indique qu'elle partagera une mise à jour de ses objectifs au fur et à mesure de l'évolution de la situation.La société ajoute que considérant aujourd'hui que des mesures de confinement partiel ou total ont été mises en place dans une grande partie du monde, elle prévoit un impact significatif au deuxième trimestre 2020, et au premier semestre 2020.