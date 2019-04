SCHNEIDER ELECTRIC : hausse organique de 5,9% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schneider Electric a affiché, au premier trimestre 2019, un chiffre d’affaires de 6,307 milliards d’euros, soit une hausse organique de +5,9 % et une progression de +8,7 % en croissance publiée. " Nous entamons l’exercice 2019 avec une dynamique positive et nous poursuivons notre croissance", a commenté Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur Général. Dans le détail, l'activité Gestion de l’énergie enregistre une croissance organique de +7,1% et les Automatismes industriels de 2,3%. Dans ce contexte, le groupe réaffirme ses objectifs pour 2019.Il vise une croissance organique de l'Ebita ajusté comprise entre +4 et +7 %."Cette performance découlerait de la croissance organique du chiffre d'affaires combinée à l'amélioration de la marge", précise Scheider Electric.Ainsi, le groupe anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre +3 et +5 %, et une hausse organique de sa marge d'Ebita ajusté comprise entre +20 et +50 points de base.