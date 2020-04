SCHNEIDER ELECTRIC : l'assemblée générale du 23 avril se tiendra à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schneider Electric a indiqué que compte tenu de l'évolution rapide et incertaine de la pandémie de Covid-19, il a été décidé, à titre exceptionnel et en application de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, de tenir l'assemblée générale à huis clos hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Cette assemblée générale se tiendra le 23 avril 2020 à à 15h00 au siège social de Schneider Electric SE, 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison. L'ordre du jour est inchangé.L'assemblée générale sera diffusée en direct et dans son intégralité sur le site internet du groupe dans la rubrique assemblée générale des actionnaires. Pendant l'assemblée générale, il ne sera pas possible de poser des questions ni de proposer des résolutions nouvelles.