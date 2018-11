SCHNEIDER ELECTRIC : lance Schneider Electric Ventures

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schneider Electric, le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce le lancement de Schneider Electric Ventures afin d'identifier, développer et soutenir les innovations qui contribueront au développement durable et à l’efficacité énergétique dans le futur, et ce, grâce à des programmes de financement, d'incubation et de partenariat. Plusieurs projets majeurs sont en voie de développement et sur le point d’être concrétisés, précise le groupe.