SCHNEIDER ELECTRIC profite d'un relèvement de recommandation

Schneider Electric (+3,12% à 93,32 euros) a bondi en début de séance à la suite du relèvement de recommandation de Morgan Stanley de Pondération en ligne à Surpondérer. Le broker a également réajusté son objectif de cours à la hausse en le passant de 107 à 110 euros. Le courtier salue notamment l'élargissement de la présence dans le domaine des logiciels, récemment renforcé par le projet d'acquisition de RIB Software en Allemagne, du constructeur électrique. La banque ajoute que la société est de plus en plus comparable à Siemens en terme d'étendue et de portées de ses capacités logicielles.Schneider Electric a également annoncé la réorganisation de son comité exécutif. Ainsi Emmanuel Babeau, directeur général délégué en charge des finances et des affaires juridiques, quittera l'entreprise le 30 avril prochain.Hilary Maxson sera nommée directeur général finances, à compter de l'assemblée générale annuelle du 23 avril 2020.Charise Le sera nommée directeur général ressources humaines, à compter du 1er avril. Enfin, Peter Weckesser, rejoindra Schneider Electric pour devenir directeur général digital, à compter du 1er juin.Schneider Electric a annoncé également qu'Olivier Blum deviendra directeur général stratégie et développement durable, à compter du 1er avril et qu'Hervé Coureil deviendra directeur général douvernance et secrétaire général, à compter de l'assemblée générale annuelle de 2020.