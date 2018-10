SCHNEIDER ELECTRIC : relève de nouveau plusieurs objectifs 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schneider Electric a dévoilé plusieurs bonnes nouvelles, dont le relèvement de plusieurs de ses objectifs 2018 et un programme de rachat d'actions réalisé plus rapidement que prévu. Au troisième trimestre, le spécialiste des équipements électrique de basse et moyenne tensions a généré un chiffre d'affaires de 6,377 milliards d'euros, en croissance de 8%, dont 7,2% en organique. Le consensus Reuters s'élevant à 6,27 milliards d'euros.Tenant compte de la forte performance des ventes au troisième trimestre et de la poursuite de la croissance attendue au quatrième trimestre, le groupe revoit à la hausse son objectif pour 2018. Il l'avait déjà fait en juillet.La croissance organique de son chiffre d'affaires en 2018 est désormais attendue proche de +6% contre une fourchette précédente de +5 % et +6 %. Il vise aussi désormais une croissance organique de l'Ebita ajusté comprise entre +8 % et +9 % (fourchette précédente de +7 % et +9 %).Le groupe a en revanche confirmé tabler sur une amélioration organique de la marge d'Ebita ajusté comprise entre 30 et 50 points de base en tenant compte des investissements nécessaires à la croissance du chiffre d'affaires, ainsi que de l'augmentation de certains coûts tels que l'impact des droits de douane.Schneider Electric a précisé que le programme de rachat d'actions d'environ 1 milliard d'euros pourrait être finalisé 6 mois plus tôt que prévu. Depuis mi-2017, le groupe a procédé à environ 730 millions d'euros de rachat d'actions, sur le rachat d'environ 1 milliard d'euros devant être réalisé d'ici mi-2019.