SCHNEIDER ELECTRIC : relève ses objectifs 2019 et prend la tête du CAC 40

Schneider Electric bondit de 3,95% à 80,60 euros à la Bourse de Paris et prend la tête du CAC 40 après avoir publié ses résultats du premier semestre et relevé ses objectifs 2019. Sur la période, le résultat net part du groupe est ressorti à 993 millions d’euros, en baisse de 3%. Le résultat net ajusté s‘élève à 1,255 milliard, en croissance de 10%. Pour sa part, l’Ebitda ajusté a atteint 1,960 milliard d’euros, en hausse de 10,8%. Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 13,20 milliards, en progression de 7,2%. La croissance organique ressort à 5,4%Dans le détail, le groupe enregistre une forte croissance de l'activité Gestion de l'énergie, en hausse ?organique de +7% au premier semestre. De son côté, Automatismes industriels progresse d'environ 1% en organique sur la période." Ces bons résultats sont le fruit de la mise en œuvre de notre stratégie claire et cohérente centrée sur plus de produits, plus de services, plus de logiciels et de meilleurs systèmes, dans nos deux activités synergétiques : Gestion de l'énergie et Automatismes industriels ", a commenté Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général, qui indique par ailleurs que l'optimisation du portefeuille se poursuit.Dans ce cadre, Schneider Electric a relevé son objectif pour 2019 et vise une croissance organique de l'Ebitda ajusté comprise entre +6 et +8 %, contre de +4 à +7 % initialement annoncé."Cette performance découlerait de la croissance organique du chiffre d'affaires combinée à l'amélioration de la marge", précise le groupe.?Ainsi, il vise une croissance organique de son chiffre d'affaires en 2019 comprise entre +4 % et +5 %, contre +3 % à +5 % visée initialement. Par ailleurs, il prévoit l'amélioration organique de la marge d'Ebitda ajusté dans la moitié supérieure de la fourchette comprise entre +20 et +50 points de base. ?