Schneider Electric : > 02/09/2019 - Schneider Electric dévoile les équipes qualifiées pour la finale de « Go Green » à Barcelone

Gagnantes du prix Women in Energy : Romina Belén Puglisi et Alejandra Carrillo Di Giacomo de La Salle, Université Ramon Llull, en Espagne.

Gagnants de la zone Moyen Orient et Afrique : Fidam Abdullayeva et Hossam Ahmed de l'Université technique du

Gagnants de la Chine : Tiancheng Wang et Xingyi Fan de l'Université des sciences et technologies de Hong Kong ;

Les équipes viennent respectivement des États-Unis d'Amérique, du Brésil, de Hong Kong, d'Inde, des Philippines, du Royaume-Uni, de Turquie et d'Espagne. Elles ont été choisies parmi 3 040 étudiants ayant soumis leurs idées, chacune d'elles représentant l'une des sept régions du monde participant à la compétition. L'équipe lauréate du prix spécial de l'équipe exclusivement féminine, « Women in Energy Award » a également reçu une invitation pour participer à cette finale.

Rueil-Malmaison (France), le 2 septembre 2019 - Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, organise chaque année son concours étudiant « Go Green in the City », dans le cadre duquel le Groupe invite les étudiants du monde entier à proposer leurs idées innovantes en matière de gestion de l'énergie et des automatismes pour rendre notre avenir plus intelligent et durable. Le 2 septembre, la société a dévoilé la liste des huit équipes finalistes, représentant un total de 16 étudiants, qui s'affronteront lors de la grande finale à Barcelone en octobre.

Les finalistes se préparent maintenant à la phase finale du concours qui consiste à présenter leur étude de cas devant un jury composé d'exécutif du Groupe. Le jury se réunira à l'occasion de l'Innovation Summit de Barcelone en Espagne qui accueillera 3 500 professionnels de l'industrie. Les vainqueurs auront l'occasion de collaborer avec Schneider Electric et pourront profiter d'un voyage tout compris dans deux villes de leur choix où Schneider Electric est implanté.

Je me suis rendu compte que même si j'étais encore à l'école, mes idées avaient de la valeur. Le concours a permis à mes coéquipiers et moi-même de partager nos idées avec des personnes qui nous ont aidé à réaliser nos objectifs » déclare Angela Carver, l'une des finalistes de l'édition 2018, à présent collaboratrice de Schneider Electric USA.

Célébration des 10 ans en 2020

Lancé pour la première fois en 2011, le concours « Go Green in the City » permet aux étudiants en ingénierie ou en commerce de présenter leurs idées innovantes en lien avec l'activité principale du Groupe pour promouvoir un avenir plus intelligent.

L'intérêt pour « Go Green in the City » s'est accru de manière exponentielle au fil du temps, avec plus de 113 000 étudiants inscrits et plus de 18 800 idées proposées au cours des neuf dernières années. Rien que cette année, Schneider Electric a reçu plus de 23 000 candidatures de 165 pays et plus de 3 000 projets, un nouveau record pour le concours.

En 2020, l'événement célèbrera ses 10 ans. La 10e édition sera lancée en octobre 2019, avec une grande finale prévue à l'Innovation Summit de Las Vegas en juin 2020. Les étudiants intéressés peuvent dès maintenant se préinscrire sur https://gogreeninthecity.se.com

