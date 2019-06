Schneider Electric : > 14/06/2019 - Schneider Electric signe un protocole d'entente avec l'entreprise nigériane EM-ONE Energy Solutions

Communiqué de presse

Schneider Electric signe un protocole d'entente avec l'entreprise nigériane EM-ONE Energy Solutions

Schneider Electric veut contribuer à créer une filière industrielle africaine de mini-grids, des réseaux décentralisés de production et distribution d'électricité à base d'énergie renouvelable

mini-grids, des réseaux décentralisés de production et distribution d'électricité à base d'énergie renouvelable Le protocole d'entente avec EM-ONE Energy Solution est la première concrétisation d'une initiative lancée par Schneider Electric il y 18 mois

Rueil-Malmaison(France), le 14 juin 2019 - L'Afrique souffre encore d'un grave déficit en termes d'accès à l'électricité. Aujourd'hui, Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, pose le premier jalon d'une filière industrielle africaine de mini-grids (réseaux décentralisés de production et de distribution d'électricité à base d'énergie renouvelable), en signant un protocole d'entente avec l'entreprise nigériane d'ingénierie en énergie durable EM-ONE Energy Solutions.

L'Afrique encore trop peu électrifiée

Sur cet immense continent, beaucoup de grandes villes n'ont pas de réseau électrique. Le Nigéria, plus de 200 millions d'habitants, est un pays fédérant 36 états. Seul l'un d'entre eux est doté d'un réseau électrique. Selon l'IRENA (Agence internationale des énergies renouvelables), la consommation d'électricité en Afrique de l'Ouest pourrait quadrupler d'ici à 2030 et atteindre 219 TWh par an, à comparer aux 478 TWh consommés en France en 2018. Pour répondre à ces futurs besoins, une partie de la solution viendra des mini-grids, des réseaux décentralisés alimentés par du photovoltaïque. On estime à 200 000 le nombre de mini-grids nécessaires pour alimenter tout le continent et atteindre l'objectif de développement durable numéro 7 des Nations Unies (une énergie propre et d'un coût abordable pour tous).

Créer une véritable filière africaine des mini-grids

Schneider Electric fabrique des mini-grids dans son usine au Kenya et a décidé de passer à la vitesse supérieure. « Il ne s'agit pas d'importer des mini-gridsproduits en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord, mais de créer une véritable filière mini-griden Afrique avec des opérateurs, des intégrateurs, des investisseurs et des emplois locaux », affirme Paul-François Cattier, directeur du développement économique sur la zone Afrique et Moyen Orient de Schneider Electric. Avec son programme Accès à l'Energie, en 10 ans le Groupe a déjà installé 700 mini-grids en Afrique, essentiellement dans le domaine de l'électrification rurale, principalement au travers de projet développés par des ONG et financés par des dons.

Depuis 18 mois, sous l'impulsion de la direction du développement durable, le Groupe veut installer une véritable filière industrielle reposant sur des acteurs locaux ayant vocation à construire ou opérer des mini- grids. Ainsi, un premier protocole d'entente a été signé avec l'entreprise nigériane EM-ONE Energy Solutions.

Cette entreprise a déjà remporté un contrat de 30 mini-grids au Nigeria, pour alimenter des hôpitaux de l'état de Kaduna, et vise également le marché des Universités et de l'électrification rurale. Cet accord porte sur l'aide de Schneider à optimiser les architectures de ces projets, à accompagner le développement d'une plateforme industrielle pour intégrer ces mini-grids en container au Nigeria, et assurer la fabrication sous

