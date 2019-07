Schneider Electric : > 17/07/2019 - La réussite à long terme des entreprises repose sur leur modèle économique soutenant la prospérité de l'humanité

Évolution du Jour du dépassement de la Terre entre 1970 et 2019 Communiqué de presse La réussite à long terme des entreprises repose sur leur modèle économique soutenant la prospérité de l'humanité À l'approche du Jour du dépassement Mondial (le 29 juillet), la compatibilité « one-planet » apparaît comme un puissant barometre pour évaluer les stratégies d' entreprise face aux contraintes de ressources écologiques Rueil-Malmaison(France), 17 juillet 2019 - Alors que le Jour du Dépassement Mondial sera atteint le 29 juillet prochain, Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce qu'il s'engage à promouvoir une compatibilité « one-planet » cadre nécessaire à la réussite des entreprises sur le long terme. Le livre blanc de Schneider Electric, qui sera publié le 22 juillet*, explique en détail l'approche et les indicateurs utilisés pour soutenir cette compatibilité et la prospérité de l'humanité. Il a été développé en partenariat avec l'organisme international de soutien au développement durable, Global Footprint Network (GFN), qui a joué un rôle de pionnier dans la définition du concept d'empreinte écologique. Le Jour du Dépassement Mondial symbolise la date à laquelle l'humanité aura consommé plus que ce que les ressources de la planète peuvent fournir en un an (biocapacité globale). D'après GFN le Jour du Dépassement Mondial n'a jamais été aussi précoce que cette année et aura lieu le 29 juillet . Cette date met en relief le fait que l'humanité consomme les ressources biologiques à un rythme 1,75 fois supérieur à celui de leur renouvellement naturel, entraînant ainsi l'aggravation du déficit de 4 mois et réduisant dans le même temps le capital naturel de la terre. En d'autres termes l'humanité « consomme » 1,75 planète. Les émissions de carbone représentant à elles seules 60 % de l'empreinte écologique totale. Depuis que le monde s'est trouvé pour la première fois en situation de dépassement écologique au début des années 70, le Jour du dépassement Mondial intervient de plus en plus tôt dans l'année. Il y a trente ans il survenait en octobre puis il y a 20 ans au mois de septembre. Le rytme s'était ralenti mais s'accelère à nouveau depuis deux ans avec des émissions de carbone reparties à la hausse. Page | 1 Relations médias Médias & Sensibilisation Schneider Electric Global Footprint Network Véronique (Luneau) Roquet-Montegon Laetitia Mailhes Tél. : +33 (01) 41 29 70 76 Tél. : +1 (510) 839-8879 x308 (CET) veronique.roquet-montegon@se.com laetitia.mailhes@footprintnetwork.org Num. réf. : PR_G_EarthOvershootDay2019_EN

Schéma 2 Communiqué de presse La tendance est réversible La compatibilité « one-planet » exige de repousser au 31 décembre et même au-delà le Jour du Dépassement Mondial. La décarbonisation de l'économie est un levier puissant pour repousser le Jour du Dépassement (#MoveTheDate). Diminuer de moitié les émissions de gaz à effet de serre permettrait de repousser la date de trois mois, selon le Global Footprint Network. Depuis deux ans, Schneider Electric travaille aux côtés du Global Footprint Network pour trouver des solutions. Les recherches menées par l'un et l'autre indiquent que si 100 % des bâtiments et infrastructures industrielles existants étaient équipés de technologies d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable de Schneider Electric et ses partenaires, et en supposant que les habitudes humaines ne changent pas, le monde pourrait repousser le Jour du dépassement d'au moins 21 jours. Cela signifie que la révovation énergétique à elle seule pourrait faire gagner pas moins de trois semaines.Si le Jour du dépassement Mondial était repoussé de 5 jours chaque année , nous pourrions atteindre une compatibilité « one-planet » avant 2050, atteignant ainsi les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. Un leader comme Schneider Electric, dont la stratégie est centrée sur l'efficacité de l'énergie et des ressources, jouit nécessairement d'un modèle d'entreprise florissant s'appuyant sur la volonté de sortir l'humanité du dépassement écologique » , déclare Mathis Wackernagel, fondateur du Global Footprint Network.

La compatibilité « one-planet » doit devenir un nouvel indicateur permettant d' évaluer si la stratégie d'une entreprise participe à décaler dans le bon sens la date du Jour du Dépassement Mondial » , déclare Xavier Houot, Directeur Environement Monde de Schneider Electric. « Un indicateur de ce type nous force à adopter un regard externe et à nous interroger : Notre entreprise opère-t-elle dans le respect des contraintes et des limites qu'impose l'objectif d'une compatibilité « one-planet » ?" et "Nos offres aident-elles concrètement nos clients à sortir du dépassement écologique ?". Si la réponse à ces questions est oui, alors la prospérité à long terme sera beaucoup plus probable. Faire partie de la solution a de plus en plus de poids aux yeux des investisseurs, des marchés… mais aussi de la génération Y ! » Les implications au niveau de l'activité des entreprises En 2019, Schneider Electric et le Global Footprint Network se sont rassemblés pour inviter les dirigeants d'entreprise à évaluer comment des stratégies axées sur la compatibilité « one-planet » pouvaient être un facteur de différenciation et de valeur ajoutée sur le marché. Les sociétés qui appliquent ces stratégies sont celles dont les biens et services contribuent à équilibrer la consommation humaine en ressources naturelles avec ce que les écosystèmes de la planète peuvent produire. Plus précisément, les sociétés dont le modèle économique améliore le bien-être de l'humanité tout en augmentant la sécurité des

Communiqué de presse ressources (voir le Schéma 2) ont bien plus de probabilités de réussite économique sur le long terme que celles qui ne sont pas compatibles avec une prospérité s'inscrivant dans une démarche « one-planet » et qui inévitablement seront confrontées à un recul de la demande et à une augmentation des risques. La prospérité s'inscrivant dans le sillage d'une démarche « one-planet » fonctionne à la manière d'un simple baromètre qui permet d'évaluer les stratégies des entreprises au regard de deux questions essentielles : Est-ce que mon entreprise fonctionne dans le respect des contraintes qu'impose l'objectif d'une compatibilité one-planet ? » et « Est-ce que mes offres aident mes clients à sortir du dépassement écologique ? », comme indiqué dans le livre blanc publié à destination des dirigeants. Intitulé « The business case for one-planet prosperity », il présente les stratégies permettant à plusieurs entreprises de dégager de la valeur sur le long terme dans différents secteurs, comme l'énergie, l'agro-alimentaire, la santé et le traitement des déchets. *Le livre blanc sera présenté par Schneider Electric et le Global Footprint Network le 22 juillet, à 16 h CET lors d'un Tweet Chat public. Vous pouvez y participer en vous rendant sur Twitter avec le hashtag #SEMoveTheDate. À propos du Global Footprint Network Le Global Footprint Network est un organisme international au service du développement durable dont la mission consiste à aider le monde à vivre dans le respect des ressources dont dispose la Terre et à répondre au changement climatique. Depuis 2003, nous nous sommes engagés aux côtés de plus de 50 pays, 30 villes et 70 partenaires d'envergure internationale, dans le but de générer des informations scientifiques qui conduisent à des décisions politiques et d'investissement majeures. Ensemble, nous bâtissons un avenir qui permettra à chacun d'entre nous de prospérer dans le respect des limites de notre unique planète. www.footprintnetwork.org À propos de Schneider Electric Chez Schneider Electric, nous pensons que l'accès à l'énergie et au numérique est un droit fondamental de la personne. Nous donnons chacun les moyens de faire plus avec moins et faisons en sorte que tout le monde puisse bénéficier de notre démarche Life is On , partout et à tout instant. Nous apportons des solutions énergétiques et d'automatisme numérique tournées vers l'efficacité et le développement durable. Nous associons des technologies énergétiques de classe mondiale, des automatismes en temps réel, des logiciels et des services pour créer des solutions intégrées destinées au secteur de l'habitat résidentiel, du bâtiment, des centres de données, des infrastructures et de l'industrie. Nous nous engageons à libérer les possibilités infinies d'une communauté mondiale, ouverte et innovante, passionnée par notre objectif porteur de sens et par nos valeurs d'inclusion et d'autonomisation. www.se.com

Relations médias Médias & Sensibilisation Schneider Electric Global Footprint Network Véronique (Luneau) Roquet-Montegon Laetitia Mailhes Tél. : +33 (01) 41 29 70 76 Tél. : +1 (510) 839-8879 x308 (CET) veronique.roquet-montegon@se.com laetitia.mailhes@footprintnetwork.org