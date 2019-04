Schneider Electric : > 18/04/2019 - Au premier trimestre 2019, le Schneider Sustainability Impact aux ambitions réhaussées atteint 6,23/10

Communiqué de presse Au premier trimestre 2019, le Schneider Sustainability Impact aux ambitions réhaussées atteint 6,23/10 ∙À la suite des excellents progrès réalisés sur le SSI en 2018, les objectifs pour 9 indicateurs sur 21 ont été revus à la hausse ∙Avec une consommation d'électricité renouvelable de 35 %, Schneider Electric continue de progresser vers son objectif de 80 % en 2020 ∙Plus de 49 000 tonnes de consommation de ressources primaires évitées Rueil-Malmaison(France), le 18 avril 2019 - Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, publie, comme depuis cinq ans, ses résultats financiers et extra-financiers, pour le premier trimestre 2019. Avec le Schneider Sustainability Impact, le Groupe se fixe des objectifs ambitieux à 2020 et mesure ses résultats liés au développement durable à travers 21 indicateurs mis à jour chaque trimestre, dans le sillage de ses ambitions de long terme contribuant à l'atteinte des objectifs de la COP 21 et des Nations Unies. Avec une note de 6,23/10 au premier trimestre 2019, le Groupe est en bonne voie d'atteindre son objectif de 7/10 à fin 2019. Les résultats extra-financiers par indicateur se décomposent comme suit : Page | 1 Relations Media Relations Investisseurs ISR Schneider Electric Schneider Electric Véronique (Luneau) Roquet-Montegon Frédéric Pinglot Tél. : +33 1 41 29 70 76 Tél. : +33 (6) 40 69 90 64 veronique.roquet-montegon@se.com frederic.pinglot@se.com Ref. number: PR_G_2019Q1ISR_FR

Communiqué de presse Gilles Vermot Desroches, Directeur du Développement durable de Schneider Electric, commente : « Suite à l'excellente performance des 21 objectifs de notre Schneider Sustainability Impact en 2018, nous avons décidé de réhausser le niveau de nos ambitions pour neuf de ces indicateurs*. Le score du premier trimestre, qui s'établit à 6,23/10, montre que nous avons eu raison de placer la barre plus haut. En 2019, nous allons accélérer la mise en place de nos plans de progrès sur les défis majeurs du changement climatique, de la biodiversité, de l'éthique, du développement et de la santé. Nous avons déjà commencé, et nous nous réjouissons d'annoncer la publication d'une nouvelle version de nos Principes de Responsabilité. Cette quatrième édition est pleinement alignée sur les dix principes du Pacte mondial que nous avons signé en 2002. Nos principes servent de guide à l'ensemble de l'entreprise en matière d'éthique et de conformité. » *Cf. indicateurs marqués d'une étoile dans le tableau en page 1. À noter ce trimestre Sur le Climat : -Schneider Electric continue de progresser vers son objectif « 80 % d'électricité renouvelable » à l'horizon 2020. Au premier trimestre 2019, 35 % de la consommation d'électricité du Groupe provient des toitures photovoltaïques de ses sites, de contrats d'achat d'électricité, de contrats verts pour les services aux collectivités et de certificats. Un nouveau contrat d'achat d'électricité signé au Mexique permettra une réduction des émissions de CO2 de 13 000 tonnes par an. Une nouvelle toiture photovoltaïque sera également installée sur l'usine de Schneider Electric Manufacturing Vietnam, et reliée à la solution EcoStruxureTM Power and EcoStruxureTM Building pour une gestion efficace de l'énergie. Sur l'Économie circulaire : -L'indicateur « 100 000 tonnes de consommation de ressources primaires évitées grâce aux programmes ECOFITTM de recyclage et de reprise des produits » atteint 49 538 tonnes. L'activité de recyclage des batteries représente près de 90 % du volume, en raison du poids spécifique de ces produits, de la relative facilité à les transporter et de la valeur des matériaux qu'ils contiennent. De nombreux efforts ont été déployés dans d'autres activités, pour des produits tels que les transformateurs, les onduleurs et les tableaux électriques. Sur la Santé et l'équité : -Tout comme huit autres indicateurs du Schneider Sustainability Impact, notre indicateur de formation pour les ouvriers est revu à la hausse et vise à ce que 100 % des ouvriers aient reçu 15 heures de formation dans l'année (au lieu de 12) dont 30 % d'apprentissage numérique. Avec ce nouvel objectif, Schneider Electric démontre son engagement à faire du numérique et de la formation une part intégrante de sa culture. L'évaluation de ce nouvel indicateur de performance clé sera présentée dans le cadre des résultats semestriels. Page | 2 Relations Media Relations Investisseurs ISR Schneider Electric Schneider Electric Véronique (Luneau) Roquet-Montegon Frédéric Pinglot Tél. : +33 1 41 29 70 76 Tél. : +33 (6) 40 69 90 64 veronique.roquet-montegon@se.com frederic.pinglot@se.com Ref. number: PR_G_2019Q1ISR_FR

Communiqué de presse Sur l'Éthique : -L'indicateur « 100 % des fonctions ventes, achats et finances sont formées chaque année à la lutte contre la corruption » affiche 39 % au premier trimestre, ne tenant compte que des collaborateurs ciblés qui n'ont pas suivi cette formation l'an dernier. D'ici le début du deuxième trimestre, l'ensemble des collaborateurs ciblés suivront un nouvel e-learningde formation à la lutte contre la corruption. Sur le Développement : -634 jours de volontariat ont été effectués au premier trimestre, faisant monter le total cumulé à 6 325 jours réalisés dans le cadre de l'indicateur « 15 000 jours de volontariat grâce à notre plateforme globale VolunteerIn ». Le résultat affiché ce trimestre est près de trois fois supérieur à celui de l'an dernier à la même période. Comme à l'accoutumée, l'activité de volontariat est légèrement plus faible en début d'année mais les différentes manifestations organisées et promues par la Fondation Schneider Electric ne manqueront pas de mobiliser les collaborateurs. Faits marquants : One Planet Summit 2019 : Schneider Electric accélère la transition vers une économie bas carbone. Entreprises les plus éthiques du monde : en 2019, Schneider Electric est reconnu comme l'une des 100 entreprises les plus éthiques par l'institut Ethisphere® pour la 9e année consécutive. 9 indicateurs du Schneider Sustainability Impact sont revus à la hausse en 2019 : au vu des excellentes performances déjà enregistrées par le Schneider Sustainability Impact en 2018, 9 des 21 indicateurs sont revus à la hausse. Fournisseur leader d'énergie sous forme de service (EaaS) : Navigant Research désigne Schneider Electric fournisseur leader d'EaaS. Climate Leadership Award : Schneider Electric remporte le prix Organisational Leadership aux côtés de Mars Inc. et PepsiCo pour son leadership exemplaire en matière de réponse interne au changement climatique et pour la mobilisation de ses pairs, de ses partenaires et de sa chaîne logistique. ******************* La présentation des résultats extra-financiers du premier trimestre 2019 est disponible sur le site www.schneider-electric.com/isr/ww/fr Page | 3 Relations Media Relations Investisseurs ISR Schneider Electric Schneider Electric Véronique (Luneau) Roquet-Montegon Frédéric Pinglot Tél. : +33 1 41 29 70 76 Tél. : +33 (6) 40 69 90 64 veronique.roquet-montegon@se.com frederic.pinglot@se.com Ref. number: PR_G_2019Q1ISR_FR

Communiqué de presse À propos de Schneider Electric Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Énergie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique - Moyenne tension, Basse tension et Énergie sécurisée, et des Systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels. L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel. Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On. www.schneider-electric.com Découvrez Life is On L'Essentiel Stratégie et Développement Durable Suivez-nous sur : Hashtags : #LifeIsOn #DevDur #ISR #OurImpact Page | 4 Relations Media Relations Investisseurs ISR Schneider Electric Schneider Electric Véronique (Luneau) Roquet-Montegon Frédéric Pinglot Tél. : +33 1 41 29 70 76 Tél. : +33 (6) 40 69 90 64 veronique.roquet-montegon@se.com frederic.pinglot@se.com Ref. number: PR_G_2019Q1ISR_FR