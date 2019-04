Schneider Electric : > 18/04/2019 - Chiffre d'affaires T1 2019

Informations financières

Très bon début d'année 2019 avec une poursuite de la dynamique de croissance au T1. C.A du Groupe en croissance de +9 %. Objectif 2019 réaffirmé.

•Croissance organique de +6 % : Amérique du Nord en hausse organique de +9 % et Asie-Pacifique de +7 %

•Gestion de l'énergie en hausse organique de +7 %, en croissance dans toutes les régions

•Automatismes industriels en hausse organique d'environ +4 % 1 , croissance forte du chiffre d'affaires sur le segment des industries de cycles moyen et long

•Bonne progression sur les priorités stratégiques du Groupe : Services, Logiciels et EcoStruxure

Rueil-Malmaison(France), le 18 avril 2019 - Schneider Electric publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du

premier trimestre clos le 31 mars 2019.

Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général, commente : « Nous entamons l'exercice 2019 avec une dynamique positive et nous poursuivons notre croissance. Nous déployons notre stratégie visant à fournir à nos clients des solutions digitales de gestion de l'énergie et d'automatismes, pour une plus grande efficacité et un développement durable. L'activité Gestion de l'énergie enregistre une forte performance, tirant profit de son offre complète de solutions de gestion électrique à destination de ses quatre marchés finaux. L'activité Automatismes industriels progresse grâce à une présence équilibrée, à une forte croissance sur les marchés des industries de procédés continus (« Process ») & hybrides et à son offre complète de logiciels, alors que le marché des industries manufacturières (« Discrete ») ralentit dans certaines économies. AVEVA réalise une première année remarquable et confirme la logique stratégique de l'opération. Nous continuons à progresser dans la mise en œuvre de nos initiatives stratégiques centrées sur plus de produits, plus de logiciels, plus de services et de meilleurs systèmes, et sur le développement des ventes croisées dans nos marchés. Nous confirmons notre objectif pour 2019. »

I.CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1 EN HAUSSE ORGANIQUE DE +5,9 %

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 s'élève à 6 307 millions d'euros, soit une hausse organique de +5,9 % et une progression de +8,7 % en croissance publiée.

1Hors impact de la réduction progressive de l'offre de tableaux de contrôle non stratégique et à plus faible marge en Amérique du Nord. Page | 1