Schneider Electric : > 18/06/2019 - Olivier Blum, Directeur Général Ressources Humaines Globales de Schneider Electric, est élu DRH de l'année 2019

Pour le prix de l'Innovation RH, en partenariat avec Sciences Po Executive Education, c'est ExterionMedia France qui remporte le prix 2019 avec son projet de « Passeport Digital »

Le Prix du DRH de l'année valorise la profession et met en avant l'importance de la fonction et la contribution stratégique des DRH au développement de l'entreprise.

Olivier Blum débute sa carrière chez Schneider Electric en 1993 dans la vente et occupe différents postes au sein du département des ventes France pendant sept ans, avant de passer Directeur des ventes.

En 2001, il est nommé secrétaire du Comité Exécutif et Directeur du programme d'entreprise du Groupe. En 2003, il s'installe en Chine en tant que Directeur de l'activité Basse Tension avant d'être nommé en 2006 Directeur Stratégie et Marketing Chine.

En 2008, il est nommé Président de Schneider Electric Inde pour accélérer le développement des opérations dans un pays en pleine transformation.

Il prend la responsabilité monde dans la division Retail en 2013.

Depuis septembre 2014, Olivier Blum est Directeur Général Ressources Humaines Globales et membre du Comité Exécutif, basé à Hong Kong.

Olivier Blum est diplômé de Grenoble Ecole de Management (GEM).

En dehors de Schneider Electric, outre sa famille, ses deux passions sont la course à pied en montagne et la découverte de nouveaux horizons.

Samuel Tamagnaud, Président France du Groupe Morgan Philips, revient sur le choix du Jury : « Cette année, le choix final a été particulièrement difficile tant les candidatures étaient de très haut niveau. Olivier Blum, au-delà de son parcours international au sein d'une entreprise qui a su se transformer à la fois sur son métier de base mais aussi sur son offre et son positionnement géographique, est la parfaite synthèse de ce que doit être un DRH dans un environnement globalisé. Pragmatique, attentif aux autres, proche de ses équipes, maîtrisant les contraintes du business, capable de porter une vision stratégique et d'entraîner les collaboratrices et collaborateurs de Schneider Electric dans le changement, Olivier Blum incarne parfaitement sa fonction et mérite amplement son titre de DRH de l'année 2019 ».

Thibaut Gemignani, CEO de Cadremploi, poursuit « Nous sommes ravis de décerner le Trophée du DRH de l'Année 2019 à Olivier Blum. Le jury, que je remercie chaleureusement, a souhaité saluer son parcours singulier au sein de Schneider Electric. De formation commerciale, Olivier Blum a occupé différentes fonctions dans l'entreprise avant de prendre le poste de DRH en 2014. Stratégique et pragmatique, il a initié, aux côtés de son CEO, un véritable plan de transformation. Sa vision de la fonction RH, parfaitement alignée avec le business de l'entreprise, l'a notamment conduit à inspirer et valoriser de nouveaux piliers culturels et une nouvelle forme de leadership au sein de Schneider Electric. Son ouverture au monde, caractérisée par 17 ans d'expatriation, est également un atout indéniable dans la réussite de cette transformation réalisée à l'échelle mondiale. »

Le prix de l'Innovation RH récompense chaque année les plus beaux projets RH mis en œuvre dans des entreprises installées en France.

Expert média de la mobilité au service des interactions des marques et des consommateurs, ExterionMedia France apporte à ses clients un large panel de solutions de communication innovantes et sur-mesure permettant d'allier la puissance de l'Out Of Home et du Digital Out Of Home à l'ultra affinité du Online. La société remporte le Prix de l'Innovation RH 2019 pour son « Passeport Digital », imaginé dans le cadre de son projet de Transformation Digitale et Stratégique.

Le « Passeport Digital » d'ExterionMedia France est un projet d'accompagnement majeur du plan de transformation #EMF2020, imaginé avec l'exigence d'apporter à l'ensemble des collaborateurs les moyens de contribuer activement au processus de transformation de l'entreprise, en phase avec sa stratégie.

Ce programme d'accompagnement, déployé entre mi-2018 et fin 2019, a obtenu l'adhésion de 93% des collaborateurs et ce durant les quinze premiers jours de campagne d'inscription (avril 2018). Il contient :

- un volet formation composé de 3 parcours et 13 modules bâtis sur mesure, mixant présentiel et digital learning, d'une durée comprise entre 17 à 26,5 jours selon les parcours ;

- un volet de mise en pratique avec des groupes de travail sur les thèmes de soutenance proposés et relatifs au business et au positionnement sociétal d'ExterionMedia France.

Les deux volets débouchant sur des notes permettant la certification au programme.

Le Passeport Digital est ainsi un plan de développement des compétences concret qui prend place dans la démarche de transformation de l'entreprise et sert tout autant le développement individuel des collaborateurs que la réussite collective de #EMF2020. C'est, pour les collaborateurs, un plan de formation propre à l'entreprise, orienté « digital » et « expérience client », permettant d'augmenter son employabilité et d'obtenir un titre partiel décerné par Audencia Business School, qui dispense la majorité des modules de formation.

Le dispositif a suscité l'engouement et l'engagement des collaborateurs : 93% d'entre eux se sont inscrits volontairement et ont apporté leur crédit CPF/DIF, avec un taux de satisfaction moyen sur les modules déjà effectués de 86 % ! Le bénéfice ne s'arrête pas là pour ExterionMedia France qui a aussi profitéd'une communication renforcée au sein de sa plateforme de communication interne « Sociabble », preuve de l'adhésion des salariés au projet. Un projet payant puisque le chiffre d'affaires est en hausse pour la première fois depuis dix ans tandis que la marge d'exploitation continue de croître.

Michel BARABEL, Professeur affilé à Sciences Po Executive Education et directeur de l'Executive Mastère Spécialisé® RH et membre du jury de l'Innovation RH 2019, déclare : « ExterionMedia France a mis en place une politique RH extrêmement ambitieuse centrée sur le développement des compétences des collaborateurs pour faire face à une situation économique et stratégique critique. C'est tout d'abord, l'ampleur du dispositif qui a interpellé le jury avec un taux de participation très élevé : 93% des collaborateurs, 200 sessions de formation, et 170 heures par collaborateur soit 53 116 heures de formation. C'est ensuite les KPI du projet qui témoignent d'un véritable succès et enfin l'impact sur la performance économique avec un chiffre d'affaires 2018 en hausse pour la 1ère fois depuis 10 ans (+2%). Le projet illustre qu'une politique RH ambitieuse peut créer une forte valeur économique pour l'entreprise. ExterionMedia France a su développer les capacités d'apprenance de ses collaborateurs et ainsi stimuler les capacités d'innovation des équipes en leur redonnant espoir dans leur entreprise et son avenir »

Le Jury 2019 du Prix DRH de l'Année était composé de Thierry Baril, DRH d'Airbus, Marie-Françoise Damesin, Administratrice, Christophe des Arcis, DRH d'EURONEWS, Anne Gautier, DRH Groupe NAOS, Bruno Guillemet, DRH de VALEO, Jean-Michel Guillon, Directeur du personnel du Groupe Michelin, Philippe Lamblin, Conseiller aux emplois Région Île-de-France, Yann Etienne Le Gall, DRH Groupe YVES ROCHER, Sylvain Montcouquiol, DRH Unibail-Rodamco-Westfield, Benoît Serre, Vice-président de l'ANDRH et Jean-Louis Vincent, Président OPCO MOBILITES.

Le Jury 2019 du Prix de l'Innovation RH accueillait quant à lui Morgan Baivier de Fortis, DG de monmentor, Michel Barabel, Professeur affilé à Sciences Po Executive Education et directeur de l'Executive Mastère Spécialisé® RH , Lise Ferret, DRH de Figaro Classifieds, Cécile Frutos, DRH du Groupe SGP, Emmanuel Lebuchoux, DRH d'Actissia, Corinne Margot, DRH du grouper beneteau, Sandrine Morin, DRH de Gameloft et Isabelle Saviane, DRH du Groupe ERAM.