Schneider Electric : > 19/06/2019 - Jean-Pascal Tricoire nommé dans le Top des PDG 2019 de Glassdoor aux Etats-Unis

Le Top des PDG 2019 de Glassdoor a été établi d'après les avis des collaborateurs d'entreprise basées aux Etats-Unis recueilli entre le 2 mai 2018 et 1er mai 2019. La liste finale est déterminée grâce à un algorithme exclusif de l'équipe de recherche économiquede Glassdoor pour prendre en compte la quantité, la qualité et la cohérence des avis.

Glassdoor, l'un des plus grands sites au monde pour l'emploi et le recrutement, publie chaque année le Top des PDG pour mettre à l'honneur les principaux dirigeants pour lesquels les employées aiment travailler en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Europe.

Engagé de longue date pour le développement durable, Jean-Pascal Tricoire est Président du Global Compact France depuis 2014 et siège au conseil d'administration du Pacte mondial (Global Compact) des Nations Unies. Il est également engagé dans le mouvement #HeForShe des Nations Unies en tant qu'IMPACT Champion, soit l'un des 30 dirigeants de gouvernements, d'universités et d'entreprises activement engagés pour faire de l'égalité hommes-femmes une priorité.

Avec un taux d'approbation des collaborateurs de 94%, calculé d'après des commentaires de collaborateurs volontaires et anonymes recueillis tout au long de l'année, Jean Pascal Tricoire se classe au 54ème rang des 100 meilleurs PDG aux Etats-Unis. Schneider Electric a régulièrement progressé au fil des ans au classement Glassdoor des meilleurs employeurs, progressant notamment sur les critères d'approbation de l'action de son PDG et sur la culture et les valeurs de l'entreprise.

Communiqué de presse

A propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.

Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique - Moyenne tension, Basse tension et Energie sécurisée, et des Systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.

L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.

Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On.

www.se.com

Découvrez Life is On Suivez-nous sur :

Hashtags : #LifeIsOn #SEGreatPeople #Meaningful #Inclusive #Empowered

Page | 2

Relations Media

Schneider Electric

Andrée Clar

Tél. : +33 1 41 29 70 72 andree.clar@se.com

Ref. number:

PR_G_GlassdoorUSTopCEO_FR