Schneider Electric : > 23/09/2019 - Schneider Electric rapproche son objectif de neutralité carbone de cinq ans et dresse une feuille de route pour un monde neutre en carbone

Communiqué de presse

Schneider Electric rapproche son objectif de neutralité carbone de cinq ans et dresse une feuille de route pour un monde neutre en carbone

L'entreprise prend trois nouveaux engagements et établit un plan de transition pour une croissance inclusive afin qu'aucune communauté ne soit exclue

New York (États-Unis),le 23 septembre 2019 - A l'occasion de la Climate Week NYC 2019, Schneider Electric annonce relever nettement son ambition de neutralité carbone avec trois nouveaux engagements : (1) accélération de son objectif de neutralité carbone dans l'ensemble de son écosystème en 2025 au lieu de 2030, le raccourcissant de 5 ans (2) zéro émissions opérationnelles nettes à l'horizon 2030 dans le cadre d'un objectif validé par l'initiative Science Based Targets et (3) travail avec ses fournisseurs pour atteindre zéro émission nette dans sa chaîne logistique à l'horizon 2050. Ces mesures ont pour but de contribuer à limiter la hausse mondiale des températures sous 1,5° C, en accord avec les conclusions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Schneider Electric appelle également les autres entreprises à réduire leurs émissions, et leur propose son aide à travers des produits, des solutions et des services permettant de générer des gains substantiels d'efficacité opérationnelle.

Le changement climatique est la plus grave menace qui pèse sur la santé et le bien-être de notre société. Nous devons nous atteler ensemble à la réduction de nos émissions de CO 2 pour endiguer la hausse des températures , déclare Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général de Schneider Electric. Chez Schneider Electric, notre ambition de neutralité carbone s'inscrit dans nos décisions commerciales et notre gouvernance, mais nous devons faire plus, plus vite. Non seulement nous renforçons nos engagements en la matière en raccourcissant nos échéances, mais nous appelons également les autres acteurs à se mobiliser pour la réduction de leurs émissions de CO 2 et l'adoption de pratiques plus durables, qui constitueront les fondations d'un monde décarboné. »

Dans sa quête de neutralité carbone, Schneider Electric a mis en place plusieurs dispositifs afin de s'assurer que les populations ne seront pas lésées par la transition. Son programme d'Accès à l'énergiepermettra d'apporter l'électricité à 80 millions de personnes d'ici 2030 et de former plus d'un million de personnes défavorisées d'ici 2025.

Le Groupe dispose de deux fonds d'investissement à impact dont l'objectif est d'accompagner, à travers des prises de participation, des start-up solidaires dont l'activité contribue à l'atteinte de l'objectif de développement durable no 7 des Nations Unies (Énergie propre et d'un coût abordable). Les résultats attendus sont l'augmentation du nombre de foyers et de PME reliées au réseau dans les zones reculées (Afrique, Inde et Asie du Sud-Est) et la diminution du nombre de foyers en situation de précarité énergétique en Europe.

Si l'accès à l'énergie est un droit humain fondamental, il demeure essentiel d'être conscient des effets de la consommation d'énergie sur l'environnement . Nous devons trouver les moyens de donner accès à l'énergie aux populations qui en sont privées, tout en leur permettant de concilier développement et durabilité », déclare Jean-Pascal Tricoire.

Page | 1

Schneider Electric

Véronique (Luneau) Roquet-MontegonTél. : +33 1 41 29 70 76 veronique.roquet-montegon@se.com

Num. réf. :

PR_G_ClimateWeek_EN