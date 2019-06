Schneider Electric : > 25/06/2019 -La Fondation Schneider Electric s'associe à la Fondation Solar Impulse

Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse, et Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur general de Schneider Electric et Président de la Fondation Schneider Electric

En contribuant à ce projet via la Fondation Schneider Electric, nous voulons accélérer la mobilisation de nos collaborateurs volontaires pour rechercher, amplifier et implémenter les solutions,

Rueil-Malmaison(France), le 25 juin 2019 - C'est un challenge ! Des solutions existent pour accélérer la nécessaire transition écologique. En signant un partenariat de quatre ans, la Fondation Schneider Electric, sous l'égide de la Fondation de France, s'associe à la Fondation Solar Impulsedont le but est de sélectionner 1000 solutions protégeant l'environnement de manière rentable et de leur attribuer le label Solar Impulse Efficient Solution. Ce label met en valeur des solutions, évaluées par des experts indépendants, alliant innovation technique, rentabilité et protection de l'environnement. Il démontre ainsi que les solutions pour lutter contre le changement climatique existent et ne doivent pas être considérées comme coûteuses mais qu'elles constituent, au contraire, une formidable opportunité de générer une croissance propre.

La Fondation Schneider Electric veut contribuer à accélérer la détection et sélection de ces solutions en mettant à disposition des experts du Groupe et en contribuant à intensifier l'effort

Face à l'urgence environnementale, la Fondation Solar Impulse a lancé une course pour sélectionner 1000 solutions rentables en faveur du développement durable et les présenter aux décideurs afin d'accélérer leur implémentation dans les plus brefs délais

Partenaire de la première station polaire de recherche scientifique « zero emission » et du Low Tech Lab, la Fondation Schneider Electric se positionne en vigie et fait le lien entre la société civile et l'entreprise. A ce titre, elle contribue pleinement à l'engagement développement durable de Schneider Electric.

Des solutions pour contribuer à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies

A travers ce partenariat, Schneider Electric soutient l'accélération de la transition écologique et la mise en avant des solutions viables qui contribuent à l'atteinte d'au moins 5 des 17 Objectifs de Développement Durable définies par les Nations Unies, notamment :

Accès pour tous à l'eau salubre et à l'assainissement ;

Recours aux énergies renouvelables ;

Des infrastructures résilientes, une industrialisation durable ;

Des villes et des communautés durables ;

Consommation et production responsables.

L'objectif de la Fondation Solar Impulse est de sélectionner et labéliser 1000 solutions qui contribuent à au moins l'un de ces 5 objectifs et qui remplissent les critères suivants : faisabilité technique, bénéfices environnementaux et profitabilité. Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse, parcourra ensuite le monde pour présenter le portfolio de solutions auprès des dirigeants et décideurs politiques. A ce jour, 179 solutions ont déjà été labellisées, dont un emballage biodégradable à base de protéine de lait, une station solaire de purification d'eau, une technologie de recyclage des plastiques grâce à des enzymes, ou encore un procédé de construction sans déchets.

Les entreprises prospères de demain sont celles qui auront compris la nécessité d'agir dans l'efficience énergétique aujourd'hui et auront ainsi saisi toutes les opportunités que présente la protection de l'environnement, déclare Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse. À travers ce partenariat avec la Fondation Solar Impulse, Schneider Electric fait preuve une fois encore d'un esprit pionnier et montre qu'elle a pleinement conscience de son rôle dans la transition écologique. Ensemble, nous allons tout mettre en œuvre pour accélérer la sélection de solutions capables de protéger l'environnement de façon économiquement rentable ainsi que leur déploiement à grande échelle. »

Un éco-système d'experts dédiés

La labélisation des solutions repose sur l'examen d'un dossier comprenant six rubriques, dont l'évaluation du cycle de vie (émission carbone, recyclabilité…), le modèle économique ou encore le pays visé pour le déploiement.

Les dossiers sont soumis par les innovateurs et analysés via une plateforme en ligne développée par la Fondation Solar Impulse. Celle-ci assure l'anonymisation des projets et des experts. Ce processus de labélisation peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et nécessite la mobilisation de nombreux experts bénévoles, spécialisés dans au moins un des cinq objectifs cités plus haut.

La Fondation Schneider Electric va donc promouvoir le projet au sein du Schneider Electric pour en mobiliser les experts, à l'exemple de Nicolas Plain, ingénieur de recherche dans le domaine des mini-grids à énergie renouvelable pour l'Afrique.

