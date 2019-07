Schneider Electric : > 25/07/2019 - Le Schneider Sustainability Impact 2018-2020 dépasse son objectif de 6/10 au premier semestre 2019 et atteint 6,78/10

Communiqué de presse Le Schneider Sustainability Impact 2018-2020dépasse son objectif de 6/10 au premier semestre 2019 et atteint 6,78/10 Avec une ambition revue à la hausse pour neuf de ses indicateurs, le Schneider Sustainability Impact est en bonne voie pour atteindre 7/10 d'ici fin 2019

est en bonne voie pour atteindre 7/10 d'ici fin 2019 Schneider Electric publie un livre blanc sur sa méthodologie de quantification des émissions économisées. 70 millions de tonnes ont été économisées depuis le premier trimestre 2018

Schneider Electric reçoit la médaille d'or EcoVadis pour sa performance RSE, tandis que sa « Supply Chain » réalise l'un des meilleurs scores EcoVadis, avec une moyenne de 53,4 sur 100 Rueil-Malmaison (France), le 25 juillet 2019 - Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, publie, comme depuis cinq ans, ses résultats financiers et extra-financierspour le premier semestre 2019. Avec Schneider Sustainability Impact, le Groupe se fixe des objectifs ambitieux à 2020 et mesure ses résultats liés au développement durable à travers 21 indicateurs mis jour chaque trimestre, dans le sillage de ses ambitions de long terme contribuant à l'atteinte des objectifs de la COP 21 et des Nations Unies. Affichant une note de 6,78/10 au premier semestre 2019, le Groupe est en bonne voie pour atteindre son objectif de 7/10 à fin 2019. Les résultats extra-financiers par indicateur se décomposent comme suit :

Communiqué de presse Gilles Vermot Desroches, Directeur du Développement durable de Schneider Electric, commente : « Alors que nous approchons du 29 juillet, date estimée du Jour du Dépassement Mondial, lequel ne s'est jamais produit aussi tôt de mémoire d'homme (20 jours plus tôt qu'il y a dix ans, et 56 jours plus tôt qu'en l'an 2000), Schneider Electric accélère ses efforts en faveur du développement durable. Avec le Schneider Sustainability Impact, Schneider Electric mobilise son écosystème mondial afin que tout un chacun puisse bénéficier d'une énergie sûre, fiable et propre, et agit par ailleurs en faveur d'une croissance plus inclusive. Notre partenariat avec la Fondation Solar Impulse illustre cet engagement et constitue un pas supplémentaire en direction des Objectifs de Développement Durable de l'ONU. En outre, dans un esprit de coopération et de partage des meilleures pratiques, nous avons publié un livre blanc dans lequel nous exposons notre méthode de quantification des émissions de CO2 économisées grâce à nos solutions. Nous espérons qu'il encouragera de nombreux autres acteurs à s'engager sur la voie de la neutralité carbone. Les reconnaissances externes sont également un encouragement clé pour nous améliorer davantage, et ce trimestre, le leadership de Schneider Electric se voit récompensé par une nouvelle médaille d'or EcoVadis et deux prix Gartner pour sa chaîne de valeur exemplaire ». À noter ce trimestre Sur le Climat : Entre début 2018 et le deuxième trimestre 2019, Schneider Electric a aidé ses clients à économiser 70 millions de tonnes de CO 2 en exploitant le potentiel de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. La quantification de cette performance s'inscrit dans la démarche du Groupe de générer une valeur environnementale supérieure pour ses clients et son écosystème. Schneider Electric a élaboré une méthodologie innovante visant à mesurer les émissions de CO 2 induites, économisées et évitées grâce à l'utilisation de ses offres, et projette d'en faire une norme sectorielle applicable aux biens d'équipement et aux biens de consommation durables. Pragmatique, robuste et flexible, cette méthode certifiée par un organisme indépendant a été conçue de manière à favoriser son adoption rapide par les acteurs du secteur. Sur l'Économie circulaire : L'initiative « Vers le zéro déchet en décharge » de Schneider Electric continue de produire d'excellents résultats, avec sept nouveaux sites du Groupe labellisés ce trimestre . À mesure que l'objectif de 200 labellisations à l'horizon 2020 se rapproche, les sites de Schneider Electric transforment leurs programmes de gestion des déchets pour faire évoluer les opérations classiques de collecte/recyclage vers des efforts poussés de revalorisation et de réduction de déchets. À titre d'exemple, un site mexicain s'est associé à un fournisseur pour concevoir une organisation logistique en boucle fermée qui lui permet de réduire de 800 tonnes sa production de déchets cette année, la faisant ainsi passer en dessous des 400 tonnes. Schneider Electric poursuit ses efforts dans la recherche de solutions innovantes qui permettent au Groupe de se doter de systèmes plus circulaires et moins générateurs de déchets. Sur la Santé et l'Equité : Pour Schneider Electric, il est primordial de s'assurer que ses collaborateurs soient formés, coachés et outillés de manière à prendre en main leur santé et leur bien-être, afin qu'ils libèrent leur énergie et vivent

Communiqué de presse au mieux leur vie professionnelle et personnelle. L'ambition du Groupe est que 90 % des collaborateurs aient accès à un programme complet de bien-êtreau travail d'ici 2020. Celui-ci se décline en deux objectifs : d'une part, une familiarisation avec le concept de bien-être afin que les collaborateurs en appréhendent les différentes dimensions et, d'autre part, l'accès à une couverture santé complète pour les salariés et leurs proches éligibles. À travers cette ambition, Schneider Electric a une incidence positive sur la famille et l'entourage de ses collaborateurs, sur la société et sur la planète. L'évaluation de cet indicateur clé de performance sera présentée dans le cadre des résultats annuels publiés en fin d'année. Sur l'Éthique : L'indicateur « 5,5 pts /100 d'augmentation du score moyen de l'évaluation ISO26000 pour nos fournisseurs stratégiques » augmente de 0,5 point par rapport à fin 2018. La note EcoVadis des fournisseurs stratégiques de Schneider Electric, conformément à la norme ISO26000, est l'un des aspects clés de l'intégration de la stratégie de développement durable de Schneider Electric dans sa chaîne d'approvisionnement. Cette stratégie vise à constamment améliorer chez l'ensemble de ses fournisseurs stratégiques les aspects environnementaux, éthiques et relatifs au droit du travail et aux droits de l'Homme. Le score moyen de cette note, l'un des meilleurs mesurés par EcoVadis, s'établit à 53,4/100 au premier semestre 2019, en hausse de 2,3 points par rapport à fin 2017.

En mai 2019, Schneider Electric a lancé une nouvelle campagne liée à son e-learning annuel de formation à la lutte contre la corruption . Cette obligation a été élargie à tous les collaborateurs exposés de par leur code métier à un risque de corruption, multipliant par deux les effectifs concernés par rapport à 2018. Un mois plus tard, 14 % de ce public cible a suivi la formation, et l'objectif est d'atteindre 100 % d'ici la fin de l'année. Tous les collaborateurs concernés devront suivre cette formation chaque année. Sur le Développement : Au premier semestre 2019, le chiffre d'affaires du programme Accès à l'énergie de

Schneider Electric a été multiplié par 1,42 par rapport au premier semestre de 2017, un chiffre en forte progression (+140 %) par rapport au premier trimestre 2019 (x1,09). Ces résultats ont été portés en particulier par les zones Asie du Sud-Est, avec des ventes de Solar Home Systems (kits solaires pour apporter l'électricité dans les foyers), et Afrique de l'Ouest, avec notamment la vente de matériel didactique dans le cadre du projet « Entrepreneuriat des femmes dans les énergies renouvelables » de l'Union Européenne. L'objectif est d'apporter une formation technique à des femmes entrepreneurs, principalement dans le domaine de l'énergie solaire, dans trois pays cibles : le Mali, le Sénégal et le Niger.

Sur trois ans, ce sont 4 650 petites et moyennes entreprises de femmes qui ont vocation à bénéficier de ce programme de formation, qui les accompagnera également dans leur développement économique.

Schneider Electric a remporté cet appel à projet au sein d'un consortium mené par Plan International and Care. Faits marquants : EcoVadis : Schneider Electric s'est vu décerner une médaille d'or en reconnaissance de ses pratiques exemplaires en matière de développement durable

Time for climate impact disclosure : Schneider Electric a publié un livre blanc sur sa méthode permettant de mesurer les émissions de CO 2 induites, économisées et évitées par l'utilisation de ses

Communiqué de presse offres. Cette méthodologie a vocation à devenir une norme sectorielle applicable aux biens d'équipement et aux biens de consommation durables La Fondation Schneider Electric s'associe à la Fondation Solar Impulse : La Fondation Schneider Electric, en mettant à disposition des experts du Groupe et en contribuant à intensifier les actions de la Fondation Solar Impulse, permettra d'accélérer la détection et sélection de 1 000 solutions rentables en faveur du développement durable

Schneider Electric se hisse à la 11 e place du classement 2019 Top 25 Supply Chain de Gartner

Communiqué de presse offres. Cette méthodologie a vocation à devenir une norme sectorielle applicable aux biens d'équipement et aux biens de consommation durables La Fondation Schneider Electric s'associe à la Fondation Solar Impulse : La Fondation Schneider Electric, en mettant à disposition des experts du Groupe et en contribuant à intensifier les actions de la Fondation Solar Impulse, permettra d'accélérer la détection et sélection de 1 000 solutions rentables en faveur du développement durable

Schneider Electric se hisse à la 11 e place du classement 2019 Top 25 Supply Chain de Gartner

Schneider Electric a également remporté le prix 2019 Industrial Manufacturing Supply Chainnovator Award de Gartner en récompense de ses efforts visant à accroître les compétences digitales de sa chaîne d'approvisionnement mondiale ******************* La présentation des résultats extra-financiers du deuxième trimestre 2019 est disponible sur le site www.schneider-electric.com/isr/ww/fr A propos de Schneider Electric Chez Schneider, nous pensons que l'accès à l'énergie et au numérique est un droit humain fondamental. A chaque instant, Schneider Electric permet à chacun de faire plus et mieux avec moins, partout dans le monde. Life is On. Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d'efficacité, au service d'un monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les industries. Cette vision partagée, ce désir permanent d'innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent notre communauté de par le monde. www.se.com Découvrez Life is On L'Essentiel Stratégie et Développement Durable