Schneider Electric : > 26/06/2019 - Schneider Electric à la 3ème place du classement Gartner 2019 des 15 meilleures supply chains européennes

• Le leader de la gestion de l'énergie et des automatismes progresse de deux places par rapport à sa 5ème place obtenue en 2018

• En mai dernier, Schneider obtenait la 11ème place du classement Gartner 2019 Top 25 Supply Chain¹ &et remportait le prix Gartner 2019 Industrial Manufacturing Supply Chainnovator²

Rueil-Malmaison (France), le 26 juin 2019 - Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce figurer à la 3ème place du classement Gartner 2019 des 15 meilleures supply chains européennes (Supply Chain Top 15 for Europe). Gartner a annoncé ce classement lors de sa conférence annuelle Supply Chain Executive Conference qui se déroulait cette semaine du 17 au 19 juin 2019 à Barcelone (Espagne)³.

« Grâce à cette 3ème place, nous figurons dans les 5 premiers du classement des meilleures supply chains européennes établi par Gartner pour la seconde année consécutive. Je suis particulièrement fier du score maximal de 10 obtenu en RSE, par lequel Gartner mesure l'engagement, la transparence et les performances en matière de responsabilité sociale des entreprises. L'année écoulée a été passionnante pour nous, avec notre usine intelligente du Vaudreuil (France) reconnue par le Forum économique mondial comme un site de production de référence pour la quatrième révolution industrielle »a déclaré Mourad Tamoud, Directeur général Opérations Industrielles de Schneider Electric.

« En accélérant notre intiative 4.0 personnalisée, durable et connectée, nous continuons d'améliorer et de digitaliser notre supply chain de bout en bout - achats, fabrication, planification et livraison - tout en faisant du client notre priorité, en nous concentrant sur la qualité des produits, des services et sur l'excellence de la supply chain, et tout en travaillant à la protection de la planète et de ses habitants » a-t-il ajouté.

Dans son annonce, Gartner a commenté³ : « Les supply chains européennes poursuivent leurs solides performances en 2019, démontrant ainsi l'exemplarité de eur leadership et de leur responsabilité sociétale. Au-delà de la rentabilité, les leaders du classement gardent constamment à l'esprit la préservation de la planète et de ses habitants, avec 9 entreprises sur 15 obtenant le score maximal de 10 sur le crière RSE »..

Le mois dernier, Schneider avait déjà obtenu la 11ème place au classement Supply Chain Top 25 2019 de Gartner, répertoriant les supply chains les plus performantes au monde et dévoilé lors de la dernière conférence Supply Chain Executive Conference qui se déroulait aux États-Unis. Les classements annuels établis par Gartner recensent les supply chains les plus performantes et mettent en lumière les meilleures pratiques¹. Schneider a également remporté le prix 2019 Industrial Manufacturing Supply Chainnovator de Gartner² qui « récompense les initiatives non conventionnelles, innovantes et à fort impact en matière de supply chain dans le secteur de la fabrication industrielle ».

En 2018, les 86 000 collaborateurs de la supply chain mondiale de Schneider dans le monde, comprenant 200 sites de production dans 46 pays et 98 centres de distribution, ont géré quotidiennement plus de 260 000 références et traité plus de 150 000 lignes de commandes.

The identification of a Gartner award winner or finalist is not an endorsement by Gartner of any vendor, product or service.