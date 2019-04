Schneider Electric : Carlyle et Schneider Electric renforcent leur partenariat sur les projets d'infrastructures critiques

Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate 12 avril 2019

Le Groupe Carlyle et Schneider Electric renforcent leur partenariat afin de développer des projets d'infrastructures critiques

• L'objectif est de développer de nouveaux projets d'infrastructures innovants, répondant à la demande croissante d'investissement durable dans les services et les actifs critiques.

• Le Groupe Carlyle et Schneider Electric s'attacheront à fournir des actifs critiques connectés et performants, alliant le savoir-faire de Carlyle en matière d'investissements et de gestion d'infrastructures, aux solutions intelligentes de gestion de l'énergie et d'automatismes de Schneider Electric.

• Le partenariat renforce une alliance stratégique existante entre les deux sociétés afin de déployer des micro-réseaux à grande échelle, selon un modèle fondé sur l'adoption par les clients de l'énergie en tant que service (EaaS).

Washington DC (États-Unis) et Rueil-Malmaison (France) - Le Groupe Carlyle (NASDAQ : CG), société internationale d'investissements, et Schneider Electric SE (EPA : SU), leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, annoncent le renforcement de leur partenariat afin de développer de nouveaux projets d'infrastructures innovants.

Cette collaboration va permettre de nouvelles opportunités d'investissements et de gestion d'énergie en tant que service, et également d'appliquer les compétences de Schneider Electric en matière de connectivité avancée et de gestion d'informations en temps réel, aux investissements en cours et à venir du Groupe Carlyle dans des infrastructures et micro-réseaux.

Sur un marché caractérisé par un niveau d'investissement faible depuis un certain temps dans le domaine des infrastructures critiques en raison de contraintes budgétaires, ce partenariat renforcé apportera des solutions innovantes et efficaces pour répondre à l'évolution rapide du monde de l'énergie.

Le Groupe Carlyle a tout récemment annoncé plusieurs projets d'infrastructure majeurs aux Etats-Unis, notamment la rénovation du terminal 1 de l'aéroport JFK à New York, et celle du terminal portuaire pétrolier de Lone Star, la JV avec l'aéroport de Munich (Reach Airports). Ces projetsdevraient bénéficier de ce partenariat et de la gamme complète de produits et services technologiques de Schneider Electric.

La rénovation du terminal 1 de l'aéroport JFK, tout dernier projet annoncé, devrait utiliser les solutions de Schneider Electric pour améliorer la durabilité du site et renforcer la fiabilité de son approvisionnement en énergie grâce à la mise en place d'un micro-réseau de pointe. Elle devrait également favoriser une baisse de la consommation d'énergie de 30 %, et contribuer à atteindre l'objectif d'une consommation d'énergie 100 % renouvelable au cours de la prochaine décennie.

Le partenariat prévoit par ailleurs la création d'une joint-venture, AlphaStruxure, pour porter depuis de la phase de conception et d'ingénierie, le développement de projets d'infrastructures plus intelligentes et de micro-réseaux et réseaux de distribution d'énergie plus fiables. Juan Macias, précédemment SVP Energy Automation & Digital Solutions chez Schneider Electric, prendra la direction d'AlphaStruxure en qualité de Directeur général et apportera sa solide expérience internationale de près de trente années dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie, ainsi que sa connaissance des technologies innovantes de l'énergie et des nouvelles tendances du marché.

Le PIB américain pèse 18 000 milliards de dollars et repose sur un vaste réseau d'infrastructures construit il y a plusieurs décennies et jouant un rôle majeur dans la croissance du pays1. Or, le report d'investissements et l'augmentation des coûts de maintenance freinent le potentiel de croissance économique lié à ces infrastructures critiques. Dans ce contexte, des partenariats privés innovants comme celui du Groupe Carlyle et de Schneider Electric peuvent apporter de nouvelles solutions pour moderniser des infrastructures critiques telles que les aéroports, ports maritimes, sites de traitement et de distribution de l'eau, institutions, entreprises du secteur privé et particuliers, en permettant notamment d'optimiser la consommation d'énergie, de réaliser des économies et d'améliorer la productivité et la fiabilité du service de ce type d'infrastructures.

« Un peu partout et au quotidien, des femmes et des hommes dépendent d'infrastructures qui ne sont plus adaptées aux exigences de l'économie du 21e siècle », souligne Andrew Marino, Directeur général et co-responsable de l'équipe infrastructures internationales de Carlyle. « AlphaStruxure combine de manière efficace un savoir-faire et des technologies de gestion de l'énergie et d'automatismes à la pointe du secteur, avec des solutions de financement innovantes, afin de relever ce défi mondial majeur. Ensemble, nous allons identifier des opportunités d'investissements, moderniser les infrastructures stratégiques afin de faciliter le déplacement des personnes et la circulation des marchandises, et créer de nouvelles sources de valeur et de revenus

1 Une étude réalisée par l'Université du Maryland en 2014 a montré que chaque dollar investi dans les infrastructures engendrait une croissance du PIB de 3 dollars, et que l'impact était plus fort en période de récession.

pour le secteur public comme pour le secteur privé. Nous nous réjouissons à l'idée de jouer un rôle de premier plan dans la définition des infrastructures mondiales de demain. »

« Pour alimenter et entretenir l'économie numérique, il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des infrastructures robustes et résilientes. Nous commençons seulement à entrevoir la quantité d'investissements nécessaires à la création de ces installations et équipements modernes - aéroports, réseaux de traitement et de distribution d'eau, réseaux de transport, etc. -, nécessaires pour accompagner la demande future et créer une société connectée », a déclaré Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général de Schneider Electric. « Si les infrastructures sont un sujet mondial, l'enjeu ne peut être traité qu'à l'échelle locale. Nous sommes convaincus que notre partenariat saura tirer parti de nos forces respectives - la capacité de Carlyle à concrétiser des accords avec l'appui de parties prenantes locales et le savoir-faire technologique de Schneider Electric conjugué son empreinte mondiale -, afin d'optimiser les projets qui auront des répercussions positives, immédiates et concrètes dans les différentes économies du monde. »

AlphaStruxure s'appuie sur l'alliance stratégique entre Schneider Electric et le Groupe Carlyle afin de proposer un modèle fondé sur l'énergie en tant que service (EaaS) qui permet aux clients d'être acteurs de leur consommation, de stabiliser à long terme le coût de leur consommation d'énergie et de moderniser leurs infrastructures énergétiques critiques. Avec ce modèle, les clients disposent d'une plateforme qui leur permet non seulement d'exploiter leurs propres micro-réseaux sans engager de dépenses de capital, mais également d'atteindre plus facilement leurs objectifs d'efficacité opérationnelle et d'énergie propre.

À propos du Groupe Carlyle

Le Groupe Carlyle (NASDAQ : CG) est une société internationale d'investissements, avec une forte expertise industrielle et investissant dans quatre segments : capital-investissement, actifs réels, crédit mondial et solutions de placements. Gestionnaire de 216 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2018, Carlyle a pour objectif d'investir afin de créer de la valeur pour le compte de ses investisseurs, sociétés en portefeuille, et pour les communautés où le Groupe est présent. Carlyle emploie plus de 1 650 collaboratrices et collaborateurs, et dispose d'un réseau de 31 bureaux répartis sur six continents.

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Énergie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique - Moyenne tension, Basse tension et Énergie sécurisée, et des Systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels. L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel. Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On.

