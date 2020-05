Schneider Electric : Chiffre d'affaires T1 / Release 0 11/05/2020 | 19:05 Envoyer par e-mail :

Informations financières Chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros au premier trimestre 2020, en baisse organique de 6,4 %, largement impacté par l'épidémie de Covid- 19 en Chine, comme attendu ; le Groupe s'appuie sur ses fortes positions, ses compétences digitales et son modèle multi-local agile, dans le contexte actuel de crise sans précédent La Chine a été impactée sur tout le T1 2020 ; Répercussions de la crise liée au Covid-19 sur la plupart des autres régions progressivement à partir de mars

Covid-19 sur la plupart des autres régions progressivement à partir de mars Gestion de l'énergie en baisse organique de 6 % Automatismes industriels en baisse organique de 7 % Signes de reprise en Chine à la fin du trimestre Plus forte résilience grâce à la priorité donnée au Digital, aux Logiciels et aux Services

Présence forte sur les marchés finaux clés des infrastructures critiques tels les hôpitaux, centres de données, sites de traitement de l'eau, chaîne du froid alimentaire et autres secteurs d'activité essentiels pour la société, « Life is On »

Réponse efficace et effective fondée sur des mesures strictes de gestion des coûts et sur la mise en place d'équipes de gestion de crise coordonnées à l'échelle mondiale pour assurer la continuité de service

Solidité de la situation financière du Groupe et de son bilan : proposition de dividende 2019 votée ce jour en Assemblée Générale

Le Groupe reste stratégiquement positionné pour sortir fort de la crise et confiant quant à son profil de croissance tout au long du cycle et sa trajectoire vers des marges plus élevées

Rueil-Malmaison(France), le 23 avril 2020 - Schneider Electric publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier trimestre clos le 31 mars 2020. Informations financières Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général, commente : « Le monde entier traverse aujourd'hui une crise économique et sanitaire. Pour l'heure, notre objectif premier est de préserver la santé et la sécurité de nos équipes, clients et partenaires, tout en assurant notre mission essentielle à la continuité de service des infrastructures critiques à travers le monde. À mesure que la situation évolue, nous pourrons évaluer l'ensemble de l'impact économique de cette crise et ses conséquences. Chez Schneider Electric, nous entrons dans cette crise avec des fondamentaux solides. La cohérence de notre stratégie nous permet d'apporter des solutions de résilience, d'efficacité et de durabilité à nos clients sur nos quatre marchés finaux. Nous avons construit un modèle intégré et déployé une organisation qui s'articule autour de deux activités synergétiques, leaders dans leur domaine à l'échelle mondiale. Grâce à notre approche multi-localeet notre solide organisation par pays, nous réagissons à la crise avec rapidité et agilité, avec l'appui d'un groupe de travail étroitement coordonné à l'échelle mondiale. Nous avons développé des services digitaux qui permettent de réaliser des opérations à distance sans opérateur. Nous avons préservé la solidité de notre situation de trésorerie et de notre bilan. Nous nous appuyons sur notre réseau de fournisseurs et de partenaires afin de rester agiles et de sortir renforcés de la crise. Nous avons entamé le premier trimestre de manière positive à travers le monde, sauf en Chine déjà impactée par la crise. À la fin du trimestre, la plupart des pays ont mis en place des mesures de confinement, tandis que la Chine s'engageait dans la voie d'une reprise. Tandis que nous devons faire face à ces multiples mesures liées à l'état d'urgence sanitaire dans le monde, nous avons pris les initiatives nécessaires pour faire face à cette période difficile et nous restons engagés sur notre mission et nos objectifs principaux, afin de préparer l'après-crise. » CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1 EN BAISSE ORGANIQUE DE -6,4 % Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 s'élève à 5 830 millions d'euros, soit une baisse organique de -6,4% et un recul de -7,6 % en croissance publiée. Au premier trimestre 2020, à l'échelle du Groupe, les Produits, essentiellement impactés par la crise liée au Covid-19 en Asie-Pacifique, connaissent une baisse organique de -6,2%. La demande du marché des bâtiments industriels et commerciaux marque un recul, tandis que les ventes d'offres à destination du marché du résidentiel et des petits bâtiments sont en légère amélioration. La demande du marché des industries manufacturières (« discrete») chute tant en ce qui concerne les technologies d'Automatismes industriels que de Gestion de l'énergie. Les Systèmes (projets et équipements) enregistrent une baisse organique de -13,1%, du fait d'une base de comparaison élevée par rapport au premier trimestre 2019 conjuguée à l'impact de la crise du Covid-19 et à la volatilité du marché des matières premières affectant les deux activités. Les Logiciels & Services génèrent une croissance organique de +3,4 %. Le Groupe constate encore le dynamisme de ses offres de logiciels et services sur les marchés de consommation finale, avec en particulier des contrats remportés sur les segments des réseaux intelligents, de la cybersécurité et du développement durable. Les offres digitales du Groupe conçues pour exploiter les données analytiques afin de fournir des services comme la surveillance, la maintenance préventive et la gestion d'actifs et répondre à des enjeux d'efficacité des clients, enregistrent une bonne performance. Les Services sont également en croissance : en raison de la crise, le Groupe accorde la plus grande attention aux clients des segments électro-intensifs en répondant aux exigences des infrastructures critiques. AVEVA contribue à la croissance du Groupe, malgré sa transition engagée vers un modèle d'abonnement et une base de comparaison élevée. T1 2020 En millions d'euros Chiffre d'affaires Croissance Croissance organique publiée Amérique du Nord 1 547 1,4 % 2,0 % Europe de l'Ouest 1 153 -1,5 % -4,2 % Gestion de Asie-Pacifique 1 028 -20,4 % -20,5 % l'énergie Reste du Monde 655 -4,0 % -9,5 % Total Gestion de l'énergie 4 383 -6,1 % -7,5 % Amérique du Nord 312 -3,2 % -3,5 % Europe de l'Ouest 470 -5,9 % -7,1 % Automatismes Asie-Pacifique 419 -16,4 % -15,5 % industriels Reste du Monde 246 3,1 % 1,2 % Total Automatismes 1 447 -7,3 % -7,7 % industriels Amérique du Nord 1 859 0,6 % 1,0 % Europe de l'Ouest 1 623 -2,8 % -5,1 % Groupe Asie-Pacifique 1 447 -19,3 % -19,1 % Reste du Monde 901 -2,2 % -6,8 % Total Groupe 5 830 -6,4 % -7,6 % GESTION DE L'ÉNERGIE AU T1 2020 : CROISSANCE ORGANIQUE DE -6,1 % Le Groupe enregistre une baisse organique de -6,1 % du chiffre d'affaires de son activité Gestion de l'énergie (principalement impacté par l'Asie-Pacifique et la Chine en particulier). Conséquence de l'épidémie de Covid-19, la chute de l'activité sur les marchés finaux du résidentiel et des bâtiments industriels et commerciaux varie selon les pays. Certains projets reprendront dès la mise en place de mesures adéquates en matière de santé et sécurité, tandis que plusieurs gouvernements ont décidé la suspension des projets de construction non essentiels. Les projets concernant les hôpitaux, la chaîne alimentaire et les biotechnologies se poursuivent, contrairement aux projets concernant les hôtels, les loisirs et les centres commerciaux. Les centres de données enregistrent une baisse sur le trimestre dû à un effet de base de comparaison élevé. Le Groupe connaît une croissance dans son offre de gestion sécurisée, en soutient aux alimentations de secours, y compris pour les réseaux domestiques de télétravail. Les ventes des marchés finaux de la construction sont en baisse sur le trimestre. Les Services enregistrent une belle performance au sein des segments tels que les produits de grande consommation (« CPG ») et Transports. Principales tendances de l'activité Gestion de l'énergie par géographie : En Amérique du Nord (35 % du C.A. au T1), l'activité Gestion de l'énergie enregistre une croissance organique de +1,4 %, avec des signes d'initiatives de stockage des distributeurs aux Etats-Unis (en raison des perturbations attendues liées à l'épidémie de Covid-19) et malgré la faiblesse des marchés du résidentiel et des bâtiments industriels et commerciaux vers la fin du trimestre. L'activité sur les centres de données demeure positive, malgré une base de comparaison défavorable. Le Canada affiche une performance contrastée, tandis que le Mexique connait un rebond au vu d'une base de comparaison faible en 2019. Les Services au sein de l'activité Gestion de l'énergie connaissent une bonne performance au 1er trimestre. En Europe de l'Ouest (26 % du C.A. au T1), les ventes de l'activité Gestion de l'Énergie enregistrent une baisse organique de -1,5 %. Hors impact de la crise liée au Covid-19 ayant démarré dans plusieurs parties de la région progressivement à partir de mars, la performance est orientée à la hausse. Le Groupe poursuit la bonne évolution de ses ventes de solutions à destination des marchés du résidentiel et des petits bâtiments. Plusieurs pays dont la Suède, la Belgique et la Suisse sont en progression au 1er trimestre. La France livre une performance légèrement négative après un bon début de trimestre. L'Allemagne affiche une bonne croissance tirée par des projets spécifiques. Au cours du trimestre, l'Espagne et l'Italie sont les pays les plus touchés, compte tenu de la propagation du virus et des mesures de confinement de leurs gouvernements respectifs, bien que l'approvisionnement du Groupe sur le marché des infrastructures critiques ait pu être maintenu. Au Royaume-Uni, l'activité sur le marché final de l'éolien et des transports reste positive et montre une certaine résistance sur le marché du résidentiel. En Asie-Pacifique (23 % du C.A. du T1), les ventes de l'activité Gestion de l'Énergie sont en baisse organique de -20,4 %. La Chine accuse le recul le plus marqué, comme anticipé, et entame une reprise vers la fin du trimestre, plusieurs villes et provinces ayant permis la reprise de l'activité. D'autres pays de la région connaissent un arrêt complet ou partiel des activités au cours du trimestre, notamment l'Australie, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Japon, la Corée et Singapour. Dans le Reste du Monde (16 % du C.A. au T1), l'activité Gestion de l'énergie enregistre une baisse organique de -4,0 %. L'Afrique et le Moyen-Orient subissent une forte baisse en raison de la situation économique et de ses répercussions sur les marchés de la construction, tandis que la Turquie affiche une bonne demande sur le marché du résidentiel. La demande reste plus faible sur le segment des compagnies d'électricité dans les pays du Golfe, tandis que l'Amérique du Sud génère une forte croissance grâce à l'exécution de projets, tout particulièrement lorsque les technologies de Gestion de l'énergie du Groupe sont combinées et commercialisées ensemble, notamment au Brésil, au Chili et au Pérou. Les ventes en Europe centrale et dans la CEI marquent un recul au cours du trimestre, en raison de la survenue de l'épidémie de Covid-19. Le marché final des Centres de données enregistre une forte demande dans la région. AUTOMATISMES INDUSTRIELS AU T1 2020 : BAISSE ORGANIQUE D'ENVIRON -7,3 % Le Groupe enregistre une baisse organique de -7,3 % de son activité Automatismes industriels au premier trimestre. Ce résultat est le reflet de l'évolution du cycle économique, conjuguée à l'impact de la crise liée au Covid-19. Le chiffre d'affaires provenant du marché des industries de procédés continus (« process») et hybrides, ainsi que du marché des industries manufacturières (« discrete») est faible, bien que les industries de procédés continus se portent relativement mieux compte tenu de la nature de leurs cycles, moyen et long. Certains segments, à l'image notamment des transports, des produits de grande consommation (CPG), des régies d'électricité, et de la distribution d'eau & du traitement des eaux offrent une plus grande résistance. Les ventes de logiciels et de services digitaux démontrent leur solidité et poursuivent leur croissance. Principales tendances de l'activité Automatismes industriels par géographie : En Amérique du Nord (22 % du C.A. du T1), l'activité Automatismes industriels s'est resserrée de -3,2 %. Les ventes aux États-Unis sont en baisse en raison de la faiblesse du secteur pétrolier et gazier, ainsi que des mines, minéraux & métaux (MMM), tandis que certains segments comme la distribution et du traitement des eaux, des transports et la biotechnologie sont en croissance. Le Mexique est légèrement en baisse alors que le Canada croît. En Europe de l'Ouest (32 % du C.A. au T1), l'activité est en baisse organique de -5,9 %. Les ventes d'offres destination du marché des industries de procédés continus (« process ») et des industries manufacturières (« discrete ») sont en recul. Dans un environnement industriel difficile, la plupart des pays affichent une baisse des ventes. La France réalise une performance médiocre sur le marché des constructeurs de machines (« OEM ») dans la continuité du second semestre 2019, en raison du ralentissement général de l'activité du marché des industries manufacturières (« discrete »). Les ventes en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne sont également faibles sur les marchés industriels, du fait du ralentissement des secteurs manufacturiers. En Asie-Pacifique (29 % du C.A. au T1), l'activité est en baisse organique de -16,4 %. La Chine enregistre la plus forte baisse dans la région tant sur les industries manufacturières (« discrete») que sur les des industries de procédés continus (« process»). Les autres pays de la région ont également été impactés en raison de la situation économique actuelle. Dans le Reste du Monde (17 % du C.A. au T1), l'activité est en hausse organique de +3,1 %. L'Amérique du Sud, la CEI et le Moyen-Orient enregistrent une croissance. Seule l'Afrique accuse une baisse de son activité. La croissance des ventes en Amérique du Sud est soutenue par la demande d'équipements au Brésil. La CEI bénéficie de la forte demande sur le marché des constructeurs de machines (« OEM ») en Russie. L'activité au Moyen-Orient connait une forte croissance, principalement liée aux projets dans certains pays du Golfe et au segment des constructeurs de machines (« OEM ») en Turquie. L'activité en Europe centrale est stable. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION ET EFFET DE CHANGE AU T1 2020 La contribution nette des acquisitions s'établit à -120millions d'euros, soit un impact de -1,9% sur le chiffre d'affaires au premier trimestre. Cela comprend principalement les cessions de Pelco, de Converse Energy Projects GmbH, de l'activité de tableaux de contrôle aux États-Unis et de la déconsolidation d'Electroshield Samara (SESH). L'impact de la variation des taux de change est positif à +44 millions d'euros soit +0,7 % du chiffre d'affaires du Groupe, principalement dû au renforcement du dollar américain face à l'euro. Aux taux de change actuels, l'effet de change sur le chiffre d'affaires 2020 devrait être neutre ou légèrement négatif. L'effet de change aux taux actuels sur la marge d'EBITA ajusté de l'année 2020 devrait s'établir entre -30 points de base et -40 points de base. SCHNEIDER SUSTAINABILITY IMPACT Le Schneider Sustainability Impact 2018-2020 est le plan de transformation et l'outil de pilotage mesurant les progrès du Groupe sur des engagements ambitieux de développement durable. Les détails sont disponibles sur la page Web du Groupe consacrée au développement durable. Au premier trimestre 2020, le Schneider Sustainability Impact atteint la note de 7,15 sur 10, tandis que le Groupe poursuit la mise en œuvre de son plan de développement durable sur trois ans. PRIORITÉS ET MESURES PARTICULIÈRES DE SCHNEIDER ELECTRIC FACE À LA CRISE DU COVID-19 PRIORITÉS DU GROUPE DANS CETTE PÉRIODE DE CRISE Le Groupe coordonne ses équipes à l'échelle mondiale, régionale et locale afin d'assurer la continuité des activités et se concentre pleinement sur les éléments clés suivants : Santé : assurer la santé et la sécurité de tous ses collaborateurs dans le monde et mettre en œuvre des mesures et des protocoles conformément aux directives gouvernementales ;

Continuité de service : veiller, au mieux de ses capacités, à ce que les besoins des clients soient satisfaits et tirer parti de l'organisation de sa chaîne logistique globale et de ses services pour assurer la continuité et la flexibilité de l'activité ;

Génération de trésorerie et gestion des coûts : continuer à se concentrer sur la génération de trésorerie pour renforcer encore sa solidité financière et son bilan ; mettre en œuvre des mesures strictes de gestion des coûts et d'accélération des plans d'efficacité annoncés précédemment avec de nouvelles mesures d'économie à l'étude ;

Prêt pour la reprise avec nos clients : garder un contact étroit avec les clients et échanger des informations, en privilégiant les interfaces digitales fiables et en soutenant les clients dans les secteurs critiques des process, de la production et des infrastructures critiques ;

Prendre soin des communautés avec le fonds « Tomorrow Rising » . Le Groupe a pris des mesures et constitué des équipes transverses de gestion de crise afin que chacune de ses opérations et leur management puissent se concentrer sur leur activité principale. L'objectif est de favoriser une coordination étroite entre les équipes et une gestion à intervalles courts afin de s'adapter à la situation et d'assurer une communication maîtrisée et ciblée à l'échelle mondiale. ASSURER LA CONTINUITÉ DE SERVICE DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES, « LIFE IS ON » Pour Schneider Electric, l'accès à l'énergie et au numérique est un droit humain fondamental. À chaque instant, les équipes du Groupe permettent à chacun de pouvoir utiliser au mieux son énergie et ses ressources partout dans le monde, « Life Is On ». Les produits et solutions de Schneider Electric sont présents dans infrastructures critiques comme les hôpitaux, les centres médicaux, les sites de traitement de l'eau, les centres de données et les sites de production, mais également dans les installations nécessaires au fonctionnement de la vie à la maison, aux entrepôts centraux des chaînes de supermarchés et aux centres de distribution du secteur médical, secteurs essentiels dans le contexte actuel. Le Groupe a été qualifié par de nombreux gouvernements dans le monde comme un acteur critique dans sa mission de fournir des produits et services essentiels. Ses offres digitales dans le domaine de la maintenance et d'opérations à distance et sur des sites clés, conjuguées à l'expertise de ses techniciens sur le terrain sont essentielles à cette mobilisation. CRÉATION DU FONDS « TOMORROW RISING » La Fondation Schneider Electric a créé un fonds dédié à la lutte contre le Covid-19. Baptisé « Tomorrow Rising», ce fonds sera destiné à financer des actions d'urgence et de reconstruction à plus long terme en lien avec le Covid-19, et ce dans l'ensemble des territoires sur lesquels Schneider Electric opère. Le lancement de ce fonds et l'engagement de Schneider Electric en matière de développement durable dans cette période de crise sont détaillés dans le communiqué de presse du 8 avril 2020. Le Président-directeur général et le comité exécutif de Schneider Electric se sont engagés à y contribuer en versant une partie de leur rémunération. De plus, l'ensemble des dons effectués par les collaborateurs seront abondés par la société. La Fondation Schneider Electric invite par ailleurs les parties prenantes externes du Groupe à alimenter ce fonds. Pour en savoir plus sur les modalités de contribution au fonds, consulter cette page. IV. MOBILISER LES CAPACITÉS DIGITALES POUR LES CLIENTS INTERNES ET EXTERNES Schneider Electric a construit son expertise digitale sur plusieurs années, en se concentrant sur ses offres connectées, complétées par sa suite logicielle et ses services digitaux. Le Groupe s'est par ailleurs attaché à enrichir l'expérience digitale de ses clients, un élément clé de sa transformation digitale, tout en créant des partenariats et des communautés d'experts. Au premier trimestre 2020, le Groupe observe un intérêt accru porté par ses clients à ses services digitaux dans les domaines du contrôle à distance, de la performance des installations et de maintenance prédictive. Les actifs sous gestion progressent de plus de 40 % par rapport à l'an dernier, tandis que les ventes de e- commerce réalisent une croissance supérieure à 25 %. Le Groupe organise par ailleurs de multiples interactions et formations digitales pour ses clients à travers le monde. De plus, Schneider Electric a assuré une transition fluide vers le travail à distance pour environ 80 % de ses équipes d'assistance à la clientèle, sans impact sur les niveaux de services. Aujourd'hui, environ 90 000 de ses collaborateurs connectés travaillent depuis chez eux simultanément, sans interruption digitale. UNE CHAÎNE LOGISTIQUE MONDIALE La chaîne logistique mondiale de Schneider Electric gère la crise avec agilité. Les spécificités de son organisation - une coordination mondiale et une gestion régionale - favorisent la rapidité des prises de décision et apportent de la flexibilité. La chaîne logistique du Groupe s'est dotée d'une équipe de gestion de crise mondiale dont la mission est d'assurer le suivi de l'évolution des situations en temps réel. Tandis que les premières initiatives concernaient la santé et la sécurité de ses collaborateurs, Schneider Electric a également adapté certains sites afin de participer à la production d'équipements médicaux essentiels, tels que des ventilateurs et des solutions d'impression et de conception 3D de masques et de protections du visage. Dans le même temps, le Groupe s'est mobilisé pour assurer la disponibilité de ses produits et services à destination des infrastructures critiques. La chaîne logistique du Groupe suit de près la disponibilité des effectifs en usines et centres de distribution. En Chine, les effectifs sont aujourd'hui au complet. Dans d'autres régions, les capacités de main d'œuvre disponible pour répondre à la demande se situent à différents niveaux. VI. MESURES STRICTES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES COÛTS Schneider Electric avait annoncé la mise en œuvre d'un plan d'efficacité des coûts à moyen terme lors de ses journées investisseurs en 2019. Ce plan d'efficacité est accéléré. De plus, le Groupe met en place des mesures d'économies tactiques spécifiques à l'échelle de toute l'entreprise, en s'appuyant sur son modèle multi-local. Plusieurs scénarios sont envisagés afin de garantir que les mesures mises en place lui permettent de sortir plus solide de cette crise. Le Groupe s'attache à agir avec rapidité et agilité, comme lors de la crise financière de 2009. Plus d'informations seront communiquées à mesure que la situation évolue. VII. POSITION DE LIQUIDITÉ ET BILAN Au 31 décembre 2019 : La dette nette de Schneider Electric s'établit à 3 792 millions d'euros. Le ratio de dette nette sur EBITDA ajusté baisse à 0,73x contre 1,08x en 2018. La position de liquidité totale du Groupe s'élève à 6,3 milliards d'euros, comprenant la trésorerie et équivalents de trésorerie pour un montant de 3,6 milliards d'euros à fin 2019, outre les lignes de crédits accordées à hauteur de 2,7 milliards d'euros. À fin 2019, les passifs financiers courants et non courants s'élèvent à 7,4 milliards d'euros. En mars 2020, le Groupe a réalisé une émission obligataire de 800 millions d'euros, puis en avril, une émission obligataire de 500 millions d'euros. A présent, le montant des liquidités totales de Schneider Electric, incluant la trésorerie et équivalents de trésorerie et des lignes de crédits accordées, s'élève à environ 9 milliards d'euros. Les liquidités du Groupe sont suffisantes pour lui permettre de mener à bien ses activités et rembourser ses dettes, tout en versant le dividende et en finançant les acquisitions déjà annoncées. Dans cette période difficile, le Groupe reste concentré sur la gestion de son besoin en fonds de roulement et sa trésorerie. VIII. MAINTIEN DES PRIORITÉS EN MATIÈRE D'ALLOCATION DU CAPITAL La politique de Schneider Electric en matière d'allocation du capital demeure inchangée dans le contexte de la crise actuelle. RACHAT D'ACTIONS Le 14 février 2019, le Groupe a lancé un nouveau plan de rachat d'actions d'un montant compris entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros sur la période 2019-2021. Ce plan a été suspendu conformément aux exigences de l'AMF, compte tenu du retrait des objectifs 2020 communiqué le 23 mars 2020. À ce jour, le rachat d'actions réalisé porte sur un montant de 316 millions d'euros. FUSIONS ET ACQUISITIONS Acquisitions RIB Software : Suite à l'annonce du Groupe du 13 février 2020 concernant le rachat de RIB Software, la procédure d'offre est en cours et l'accord devrait être conclu au deuxième trimestre 2020. Les derniers détails de la transaction sont disponibles sur : https://www.se-offer.com/en/. Branche Électricité et Automation du groupe Larsen & Toubro (L&T) : Les mesures de confinement total en Inde ont retardé la finalisation du rachat par le Groupe de la branche Électricité et Automation du groupe Larsen & Toubro (L&T). ProLeiT : En ligne avec sa stratégie visant à renforcer son portefeuille de logiciels, Schneider Electric annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de ProLeiT. Cette acquisition stratégique renforce l'offre du Groupe sur le segment des produits de grande consommation, axée spécifiquement sur les secteurs de l'agroalimentaire, de la chimie et des biotechnologies. ProLeiT dont le siège est en Allemagne, a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros en 2019. L'offre ProLeiT de contrôle de processus d'automatisation industrielle sera intégrée à l'offre « EcoStruxure Plant » du Groupe (au sein de son activité d'Automatismes Industrielles) et communiquera de manière transparente avec le logiciel AVEVA pour apporter de la valeur à ses clients. La transaction devrait être clôturée dans les prochains mois. Cessions Le programme d'optimisation du portefeuille du Groupe portant sur des cessions/déconsolidations représentant un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros à 2 milliards d'euros reste inchangé. Aucune cession majeure n'est à mentionner en ce qui concerne le premier trimestre 2020, après les cessions de 2019 s'élevant à environ 600 millions d'euros. PERSPECTIVES En raison de la crise mondiale liée à l'épidémie de Covid-19, Schneider Electric a annoncé le 23 mars 2020 que ses objectifs 2020 étaient suspendus. Le Groupe partagera une mise à jour de ses objectifs au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Considérant aujourd'hui que des mesures de confinement partiel ou total ont été mises en place dans une grande partie du monde, le Groupe prévoit un impact significatif au deuxième trimestre 2020, et au premier semestre 2020. Le Groupe souhaite à ce stade s'abstenir de toute hypothèse (i) quant à la forme et au calendrier de la reprise au second semestre 2020 ou au-delà, et (ii) quant aux avantages potentiels des actions gouvernementales annoncées par les États-Unis, la Chine et d'autres pays. Il poursuit toutefois l'analyse de plusieurs scénarios, en vue de sortir plus solide de la crise. Au sortir de la crise, Schneider Electric devrait être en mesure de tirer profit de l'essor des mégatendances portées par des initiatives gouvernementales (tout électrique, tout digital, énergies renouvelables), ainsi que de la montée en puissance des investissements sur certains de ses principaux marchés de consommation finale (centres de données, infrastructures, bâtiments intelligents, Internet Industriel des Objets). La capacité du Groupe à accompagner ses clients dans leur démarche de développement durable sera d'autant plus pertinente après la crise actuelle. Bien positionné pour tirer profit de toutes ces tendances, le Groupe reste convaincu qu'à l'issue de cette crise, ses choix et son positionnement stratégiques conjugués à ses transformations réalisées par le passé constitueront pour lui un avantage comparatif. Sur la base des éléments mentionnés ci-dessus, le Groupe reste confiant quant à son profil de croissance sur l'ensemble des cycles économiques et à sa trajectoire vers une marge d'EBITA ajusté d'environ 17%. Notes complémentaires sur 2020 disponibles dans les annexes. ************ La présentation du chiffre d'affaires du T1 2020 est disponible sur www.se.comL'assemblée générale des actionnaires aura lieu le 23 avril 2020. Les résultats du S1 2020 seront présentés le 23 juillet 2020. Avertissement : Cette présentation contient des informations à caractère prévisionnel. Ces informations, établies sur la base des estimations actuelles de la Direction Générale du Groupe, restent subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes qui pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de ceux présentés à titre prévisionnel. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document de référence annuel de Schneider Electric (section « Facteurs de risques », disponible sur www.se.com). Schneider Electric ne s'engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions. Chez Schneider Electric, nous croyons que l'accès à l'énergie et au digital est un droit fondamental. À chaque instant, nous donnons à chacun le pouvoir d'utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. Life is On. Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d'efficacité, au service d'un monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les industries. Cette vision partagée, ce désir permanent d'innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent notre communauté de par le monde. Découvrez Life is On www.se.com Suivez-nous sur : Annexe - Répartition du chiffre d'affaires du T1 par activité T1 2020 En millions d'euros Chiffre Croissance Effet de Effet de Croissance d'affaires organique périmètre change publiée Gestion de l'énergie 4 383 -6,1 % -2,3 % 0,9 % -7,5 % Automatismes industriels 1 447 -7,3 % -0,8 % 0,4 % -7,7 % Groupe 5 830 -6,4 % -1,9 % 0,7 % -7,6 % Annexes - Consolidation En nombre de mois Acquisition 2019 2020 /Cession T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 PELCO Cession Gestion de l'énergie 3m 1m C.A. de 169 millions d'euros en 2018 (l'exercice étant clos à décembre 2018) Offre de tableaux de contrôle aux Cession États-Unis Automatismes industriels 3m 80 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé Converse Energy Projects GmbH Cession Gestion de l'énergie 3m 3m 3m 3m C.A. de ~140 millions d'euros en 2019 (l'exercice étant clos à décembre 2019) Electroshield Samara Cession Gestion de l'énergie 3m 3m 3m 3m C.A. de ~145 millions d'euros en 2019 (l'exercice étant clos à décembre 2019) La Sté Schneider Electric SE a publié ce contenu, le 23 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

