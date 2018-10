Schneider Electric : Chiffre d'affaires du T3 2018

Forte croissance en hausse de +8 %autroisièmetrimestre :chiffred'affaires

• Croissance organique du Groupe de +7,2 % au troisième trimestre

• Bonne contribution des deux activités : Gestion de l'énergie et Automatismes industriels en croissance organique de +7,4 % et +6,6 % respectivement

• Hausse dans toutes les régions ; forte performance en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique

• Poursuite de la bonne croissance des industries de cycle court ; accélération des industries de moyen et long cycles

• Le programme de rachat d'actions d'environ 1 milliard d'euros pourrait être finalisé 6 mois plus tôt que prévu

• Objectif 2018 révisé à la hausse

Rueil-Malmaison (France), le 25 octobre 2018 - Schneider Electric publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018, qui s'élève à 6 377 millions d'euros pour la période clôturée au 30 septembre 2018.

I.

CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLIÉ DU TROISIÈME TRIMESTRE EN HAUSSE DE +8,0 %

Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit :

En millions d'euros T3 2018 Chiffre d'affaires Croissance organique Croissance publiée Gestion de l'énergie Moyenne tension 1 053 8,3 % 5,0 % Basse tension 2 876 7,4 % 9,3 % Énergie sécurisée 917 6,4 % 4,8 % Total 4 846 7,4 % 7,5 % Automatismes industriels Total 1 531 6,6 % 9,9 % Groupe 6 377 7,2 % 8,0 %

Le chiffre d'affaires par géographie se répartit comme suit :

En millions d'euros T3 2018 Chiffre d'affaires Croissance organique Croissance publiée Europe de l'Ouest 1 669 3 % 6 % Asie-Pacifique 1 865 11 % 10 % Amérique du Nord 1 824 9 % 15 % Reste du Monde 1 019 5 % -2 % Groupe 6 377 7,2 % 8,0 %

Jean-Pascal Tricoire, Président Directeur général, commente : « Au troisième trimestre, le Groupe publie une forte croissance, avec un chiffre d'affaires en hausse de +8 %, soit environ +7 % en organique. Nos deux métiers cœurs - Gestion de l'énergie et Automatismes industriels - réalisent une très bonne performance. Ils bénéficient de la demande de nos clients pour des solutions d'efficacité associant les technologies de notre portefeuille autour d'EcoStruxure. L'augmentation du chiffre d'affaires au troisième trimestre est due en partie à l'accélération de nos activités à destination des utilisateurs finaux dans les industries de cycles moyens et longs, entraînant une croissance plus élevée des systèmes.

Pour la fin de l'année et dans l'environnement macro-économique actuel, le Groupe devrait bénéficier de sa présence équilibrée sur différents marchés finaux et zones géographiques. Nous maintenons nos efforts de mise en œuvre de notre stratégie visant à vendre plus de produits, plus de services, plus de logiciels, et à encore améliorer la rentabilité des systèmes. Nous continuons à développer pour nos clients des solutions à forte valeur ajoutée, en intégrant de manière synergétique notre portefeuille grâce à EcoStruxure. Nous poursuivons nos initiatives et nos investissements dans le domaine du digital, vecteurs de croissance à long terme. »

POURSUITE DE LA BONNE DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ GESTION DE L'ÉNERGIE, EN HAUSSE ORGANIQUE DE +7,4 %

Principales tendances par géographie pour l'activité Gestion de l'énergie :

En Amérique du Nord, l'activité Gestion de l'Energie enregistre une forte performance au troisième trimestre en Amérique du Nord. Les offres du Groupe pour le résidentiel et les bâtiments industriels et commerciaux continuent sur leur bonne dynamique. Sur les marchés des centres de données et de l'IT, le Groupe poursuit l'exécution de plusieurs grands projets dans la région, incorporant la gamme complète des technologies de la Gestion de l'énergie.

En Europe de l'Ouest, le marché résidentiel continue de se développer à un bon rythme, soutenu par le lancement récent d'offres pour le résidentiel et les petits bâtiments. La demande pour les bâtiments commerciaux et industriels continue d'afficher un bon niveau. Le marché final des centres de données génère

une forte croissance pour l'ensemble du portefeuille du Groupe. La plupart des pays de la région sont en croissance, en particulier l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. La France est impactée par le déstockage de certains distributeurs dans un environnement favorable au marché de la construction. Les investissements des régies d'électricité traditionnelles restent faibles, et impactent la performance de la France et l'Allemagne sur ce segment.

En Asie-Pacifique, l'activité Gestion de l'énergie réalise une forte hausse au troisième trimestre. La Chine poursuit sa bonne dynamique, avec une croissance à deux chiffres (« double-digit »), soit un rythme plus modéré qu'au premier semestre 2018, en ligne avec les attentes. L'activité en Inde progresse fortement sur l'ensemble de la Gestion de l'énergie, en particulier sur la Basse tension et l'Énergie sécurisée, enregistrant une croissance à deux-chiffres. En Australie, l'activité Gestion de l'énergie bénéficie d'un contexte favorable sur le marché des bâtiments industriels et commerciaux, et d'une forte activité sur des projets d'infrastructures. L'Asie du Sud-Est réalise une bonne performance.

Dans le Reste du Monde, l'activité Gestion de l'énergie est en croissance sur la région. L'Afrique progresse favorablement. Le Moyen-Orient est stable, la croissance solide des marchés non résidentiels des pays du Golfe compensant l'impact lié au retrait du Groupe en Iran. L'Amérique du Sud affiche une hausse continue sur le marché du résidentiel, ainsi que sur le marché des bâtiments industriels et commerciaux, malgré un climat économique difficile dans certains pays. La CEI est quasi stable, le contexte économique en Russie étant toujours affecté par les sanctions. L'impact sur la performance est compensé par l'exécution de projets ailleurs dans la région.

Performance de la Gestion de l'énergie par technologie :

Le Groupe enregistre une forte performance de son activité Gestion de l'énergie, tirant profit de son portefeuille complet d'offres intégrées (Moyenne tension, Basse tension et Énergie sécurisée), lui permettant de répondre au mieux aux problématiques de ses clients sur l'ensemble de ses marchés. La performance par technologie est la suivante :

L'activité Moyenne tension (17 % des ventes au T3) est en croissance sur toutes les régions, en hausse organique de +8,3 %, avec un effet de base favorable sur le trimestre. Au sein de Moyenne tension, les ventes de produits, des services et des automatismes de réseaux progressent à un rythme plus rapide que celles des équipements et projets (« systèmes »). Les ventes de produits sont en hausse, les offres de Moyenne tension du Groupe (combinées à l'offre Basse tension) ayant continué leur progression dans les marchés finaux ciblés, notamment celui des centres de données. Les services sont en hausse à deux chiffres (« double-digit »), du fait de la mise en œuvre réussie des initiatives commerciales. L'offre d'automatismes de réseaux continue de générer un bon niveau de demande auprès des clients. Le Groupe continue de développer ses technologies dans le cadre d'EcoStruxure et actualise ses offres afin de maximiser les synergies entre les offres de moyenne tension et de basse tension.

L'activité Basse tension (45 % des ventes au T3) poursuit sa forte performance ce trimestre, en croissance organique de +7,4 % (environ +7,6 % avec Delixi), avec une forte contribution de l'ensemble des régions. Les offres du Groupe pour le résidentiel et les petits bâtiments continuent leur forte croissance sur l'ensemble des régions, la Chine et l'Inde réalisant une croissance à deux chiffres (« double-digit »). Le Groupe continue de remporter de beaux succès grâce à ses offres à destination des marchés des bâtiments industriels et commerciaux. Le marché final des centres de données continue son fort développement, entraînant une bonne demande pour les systèmes de Basse tension, combinés avec d'autres éléments de l'offre Gestion de l'énergie. Les services sont en forte croissance, avec une croissance à deux chiffres (« double-digit ») des offres de l'activité Energy & Sustainability Services (« ESS »). ESS permet d'accompagner les clients du Groupe dans la réalisation de leurs objectifs de développement durable. Le Groupe continue de collaborer avec ses partenaires pour incorporer les offres EcoStruxure dans leurs solutions, afin d'améliorer la valeur ajoutée pour les clients. Le Groupe continue également de développer des offres connectées qui génèrent plus d'efficacité en matière d'installation et de mise en service pour ses partenaires.

L'activité Énergie sécurisée (14 % des ventes au T3) réalise une croissance organique de +6,4 % sur le trimestre. L'activité est en hausse sur ses segments : énergie sécurisée distribuée, centres de données et marchés non IT. La performance de l'énergie sécurisée distribuée est positive, mais reste impactée par des pénuries de composants. En ce qui concerne les centres de données, l'offre intégrée d'EcoStruxure (incluant les offres EcoStruxure Building, Power, et IT) présente une valeur ajoutée convaincante pour les clients opérant des centres de colocations et des centres de données de taille importante. Les offres d'Énergie sécurisée à destination des centres de données bénéficient du lancement de nouvelles offres d'UPS et enregistrent une accélération de la croissance, en hausse à deux chiffres (« double-digit »). L'activité génère des opportunités de ventes croisées sur l'ensemble du portefeuille du Groupe, se traduisant par une croissance à deux chiffres (« double-digit ») du chiffre d'affaires du Groupe sur le segment des centres de données. Les offres d'Énergie sécurisée pour les marchés finaux non IT sont en croissance, stimulées par le Edge Computing - porté par les besoins de faibles temps de latence, de plus de sécurité, et par la réglementation -, ainsi que par la demande dans les nouvelles économies. Les services réalisent une croissance moyenne à un chiffre (« mid-single digit ») sur le trimestre.

AUTOMATISMES INDUSTRIELS CONTINUENT DE CROÎTRE AU TROISIÈME TRIMESTRE À +6,6 % EN ORGANIQUE

Principales tendances par géographie pour l'activité Automatismes industriels

L'Amérique du Nord réalise une croissance moyenne à un chiffre (« mid-single digit »), en hausse aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les offres de l'activité Process Automation affichent une forte progression, et continuent de bénéficier des investissements d'efficacité, notamment dans le secteur pétrolier et gazier. Le Groupe enregistre une augmentation de la demande du marché des industries hybrides, avec une croissance continue des commandes du segment agroalimentaire. Sur les industries de procédés discrets (Discrete), le groupe continue de cibler les clients OEM sur des segments de croissance identifiés.

En Europe de l'Ouest, les Automatismes industriels poursuivent leur croissance, portés par des initiatives commerciales ciblées à destination des constructeurs de machines (« OEM ») et par la mise en œuvre de certains projets sur les marchés finaux des industries de procédés. L'offre EcoStruxure continue sa bonne dynamique dans la région. Parmi les grands marchés industriels, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni contribuent au développement de l'activité.

L'Asie-Pacifique réalise une forte performance au troisième trimestre, avec une croissance à deux chiffres (« double-digit ») en Chine, à un rythme plus modéré que celui du premier semestre 2018. L'Inde est également en forte croissance notamment sur des segments ciblés comme celui de l'emballage, et dans l'activité Process Automation. L'Australie est en hausse, avec une bonne progression de la demande des OEM, soutenue par des initiatives commerciales. Le reste de l'Asie réalise une bonne performance, l'Indonésie, la Malaisie et Singapour apportant une bonne contribution.

Le Reste du Monde est en hausse en Amérique du Sud, en Afrique, dans la CEI et en Europe centrale. En Afrique, en Amérique du Sud et dans la CEI, le Groupe enregistre une bonne demande de ses offres à destination des OEM, favorisant la croissance. Au Moyen-Orient, les pays du Golfe sont en recul en raison du phasage des projets. D'une manière générale, les industries de procédés continuent de générer une bonne dynamique de l'activité générant un niveau d'interaction client plus soutenu.

Performance des Automatismes Industriels :

L'activité Automatismes industriels (24 % des ventes au T3) poursuit sa croissance sur l'ensemble des régions, en hausse organique de +6,6 % au troisième trimestre sur une base de comparaison élevée. L'activité bénéficie de l'équilibre de son portefeuille sur les marchés des industries de procédés discrets (Discrete) et de procédés continus (Process) & hybrides. Sur le marché des industries de procédés discrets (Discrete), l'approche du Groupe ciblant les OEM continue de générer de la performance sur l'ensemble des régions. De plus, EcoStruxure Machine, l'offre du groupe en matière de digitalisation des constructeurs de machines et de leurs clients enregistre de bons résultats, avec plusieurs clients l'adoptant. L'activité Process Automation connait une augmentation de la demande résultant d'investissements dans des projets visant des sites existants (« brownfields »), ainsi que des investissements d'efficacité.

AVEVA1 réalise une croissance organique à deux chiffres (« double-digit ») au troisième trimestre grâce à son portefeuille de logiciels industriels. AVEVA bénéficie de ventes combinées à des offres d'automatismes de SCHNEIDER ELECTRIC au travers d'une approche commerciale coordonnée. Cette bonne performance illustre le dynamisme des solutions digitales complètes - depuis la conception et la

1 Considéré comme changement de périmètre dans les résultats du Groupe