Schneider Electric : Décès de Xuezheng (Mary) Ma, membre du conseil d'administration de Schneider Electric SE

Communiqué de presse

Décès de Xuezheng (Mary) Ma, membre du conseil d'administration de Schneider Electric SE

Rueil-Malmaison(France), le 5 septembre 2019 - C'est avec une grande tristesse que Schneider Electric SE a appris le 2 septembre 2019 le décès à l'âge de 66 ans de Xuezheng Ma, également prénommée Mary, membre de son conseil d'administration.

Nommée administratrice de Schneider Electric SE par l'assemblée générale mixte du 25 avril 2019, Mary Ma était membre du comité d'Audit et des risques et du comité Digital.

Jean-Pascal Tricoire et l'ensemble du conseil d'administration de Schneider Electric tiennent à exprimer toute leur sympathie et leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de Mary Ma.

