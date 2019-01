Schneider Electric : Delixi Electric poursuit le développement de ses activités en Chine

Information financière

Delixi Electric poursuit le développement de ses activités en Chine

Rueil-Malmaison (France), le 4 janvier 2019 - Schneider Electric annonce que Delixi Electric Chine (détenue à 50% par Schneider Electric) étend ses activités en réalisant deux acquisitions complémentaires. Elle a acquis Zhejiang Delixi International Electrical Co., fabricant d'appareillage électrique, et Delixi Meter Co. Ltd., fournisseur de compteurs d'électricité et de gaz. Ces deux acquisitions contribueront à étendre l'offre de produits de Delixi Electric et offriront des synergies en termes de coûts et de chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires de Delixi Electric serait proche de 8 milliards de RMB (environ 1 milliard d'euros) sur une base pro forma tenant compte des chiffres des deux sociétés acquises. Ces acquisitions ont été financées par Delixi Electric en numéraire ainsi que par de la dette.

Les résultats de Delixi Electric sont publiés selon la méthode de la mise en équivalence dans les comptes de Schneider Electric.

