Schneider Electric : La Commission indienne de la concurrence approuve la combinaison de L&T E&A et des activités de Schneider Electric en Inde

Information financière

La Commission indienne de la concurrence approuve la combinaison des activités Basse tension et Automatismes industriels de Schneider Electric en Inde avec l'activité Electrical & Automation de Larsen & Toubro

Rueil-Malmaison(France), le 7 juin 2019 : Suite à l'annonce faite le 1er mai 2018, la Commission indienne de la concurrence («CCI») a approuvé la combinaison des activités de produits basse tension et d'automatismes industriels de Schneider Electric en Inde avec l'activité Electrical & Automation de Larsen et Toubro Ltd. («L&T»), dans sa décision datée du 18 Avril 2019 et la publication de son approbation détaillée le 6 juin 2019.

Schneider Electric, leader mondial de la digitalisation de la gestion de l'énergie et des automatismes industriels, Temasek, un fond d'investissement global basé à Singapour et L&T, un conglomérat leader en Inde travaillent ensemble à la finalisation des derniers aspects légaux et financiers de la transaction. La clôture de l'opération devrait ainsi prendre plusieurs mois. Les sociétés collaborent également pour répondre aux modifications demandées dans sa décision par la CCI.

A la clôture de l'opération, l'Inde deviendra le troisième pays de Schneider Electric en terme de chiffre d'affaires et fera partie de ses principaux centres d'innovation et de production.

A propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes dans le résidentiel, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels. L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel. Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On*. (*la vie s'illumine)

www.schneider-electric.com

Découvrez Life is On Innovation At Every Level

Suivez-nous sur :