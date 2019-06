Schneider Electric : La valeur du jour à Paris SCHNEIDER ELECTRIC confirme ses ambitions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schneider Electric progresse de 0,85% à 78,72 euros, se rapprochant de son record de 79,50 euros atteint vendredi dernier. Le marché accueille favorablement la confirmation des objectifs à court et moyen terme du fournisseur de solutions numériques combinant énergie et automatismes. A l'occasion d'une journée investisseurs, le groupe a confirmé son ambition d'atteindre en 2019 une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5 % et une hausse organique de la marge d'Ebita ajusté comprise entre +20 et +50 points de base.Pour la période 2019-2021, soit à moyen terme, Schneider Electric a confirmé une amélioration de sa marge d'Ebita ajusté d'environ 200 points de base (à taux de change constant) afin que cette dernière atteigne 17% en 2021.Cette amélioration serait obtenue en combinant croissance organique, simplification et efficacité organisationnelles et poursuite des gains de productivité industrielle. Le groupe vise ainsi environ 1,1 milliard d'euros de productivité industrielle sur la période 2019-2021. L'optimisation du portefeuille devrait contribuer pour quelques dizaines de points de base à l'ambition d'amélioration de la marge.Au-delà de l'ambition 2021, le groupe pose les fondations pour une nouvelle hausse organique de la performance financière avec un plan détaillé des investissements futurs et de leur financement.Schneider Electric va augmenter ses investissements sur des moteurs de croissance : R & D et innovation ; le digital ; la taille de la force de vente et le développement des compétences sur les priorités du groupe, mais aussi le marketing et la communication.Ces nouveaux investissements n'impacteront pas la marge puisque Schneider prévoit qu'ils seront financés par une productivité accrue sur les coûts de fonctions supports (" SFC ") "non productifs" (incluant le back office et le middle office, les fonctions globales ...). Ce redéploiement pourrait représenter jusqu'à 10% du total des SFC au cours des quatre à cinq prochaines années.En cas de ralentissement économique sur la période, la productivité supplémentaire générée pourrait également être utilisée pour améliorer la marge.Cette initiative devrait porter le coût de restructuration annuel moyen à un niveau compris entre 200 et 250 millions d'euros sur les quatre prochaines années.