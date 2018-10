Schneider Electric : Le Schneider Sustainability Impact 2018-2020 dépasse l’objectif 2018 de 5/10 avec 5,25/10 au troisième trimestre

Le Schneider Sustainability Impact 2018-2020 dépasse l'objectif 2018 de 5/10 avec 5,25/10 au troisième trimestre

• 12 indicateurs sur les 21 qui composent le nouveau Schneider Sustainability Impact 2018-2020 présentent un résultat au-delà de l'objectif annuel

• Le score moyen de l'évaluation ISO26000 des fournisseurs stratégiques est en forte progression de 1,5 points par rapport à 2017

• Schneider Electric poursuit ses ambitions long terme et rejoint le groupe LEAD du Pacte Mondial

Rueil-Malmaison (France), le 25 octobre 2018 - Schneider Electric,le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, publie, comme depuis quatre ans, ses résultats financiers et extra-financiers, pour le troisième trimestre 2018. Avec le Schneider Sustainability Impact, le Groupe se fixe des objectifs ambitieux à 2020 et mesure ses résultats liés au développement durable à travers 21 indicateurs mis à jour chaque trimestre, pour réaliser ses ambitions de long terme contribuant à l'atteinte des objectifs de la COP21 et des Nations Unies. Avec une note de 5,25/10 à fin Octobre 2018, le Schneider Sustainability Impact dépasse son objectif fixé pour fin 2018 de 5/10.

Les résultats extra-financiers par indicateur se décomposent comme suit :

Relations Media Relations Investisseurs ISR Schneider Electric Schneider Electric Véronique Roquet-Montegon Frédéric Pinglot Tel:.+33 (0)1 41 29 70 76 Tel.: +36 (6) 70 683 0751 veronique.roquet-montegon@schneider-electric.com frederic.pinglot@ems.schneider-electric.com Ref. Number : PR_G_2018Q3ISR_FR

Gilles Vermot Desroches, Directeur du Développement durable de Schneider Electric, commente : « Nous apprécions le progrès du Schneider Sustainability Impact qui confirme l'ambition de Schneider Electric avec l'accomplissement des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Par ailleurs, nos progrès sur l'égalité homme femme, critère d'attractivité fort pour nos nouveaux collaborateurs, ont été récompensés par

Equileap. Ils placent en effet Schneider Electric au 15ème rang des entreprises les plus exemplaires en matière d'égalité homme femme au monde. De plus, Schneider Electric a rejoint le groupe LEAD du Pacte Mondial des Nations Unies. Cette initiative mondiale rassemble 34 entreprises les plus engagées à porter les 10 principes du Pacte Mondial et Schneider Electric sera actif sur les plateformes "Travail décent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales" et "Vers un développement sobre en carbone et résilient". »

A noter ce trimestre

Sur le Climat :

-

L'indicateur « 100 millions de tonnes de CO₂ économisées chez nos clients avec nos offres EcoStruxure » progresse et atteint 31 millions de tonnes économisées. Schneider Electric aide ses clients dans le monde entier à réduire leurs émissions grâce à EcoStruxure. La méthode de calcul a vocation à devenir un standard partagé et distingue notamment les émissions économisées dans les marchés de rénovation et les émissions évitées dans les marchés neufs.

Sur l'Economie circulaire :

-L'indicateur « 100 % des cartons d'emballage et palettes pour le transport à partir de sources recyclées ou certifiées » atteint 60%. L'augmentation de la part de cartons et de palettes provenant de sources recyclées ou certifiées se confirme et Schneider Electric accroît ainsi sa contribution à l'économie circulaire. Au troisième trimestre 2018, 60% des cartons et des palettes achetées proviennent de sources recyclées et certifiées. L'ambition est de poursuivre cette forte progression au cours des prochains trimestres afin d'accroître encore cette part.

Sur la Santé et l'équité :

-

L'indicateur « 100 % des ouvriers ont reçu 12 heures de formation dans l'année dont 30 % de

formation digitale » a atteint 33%. Près de 20 usines ou centres de distribution pilotes ou précurseurs de l'initiative se sont lancés dans ce nouveau mode d'apprentissage. Les collaborateurs de ces sites ont apprécié la mise en place de l'espace de formation digitale, séduits par cette nouvelle possibilité

d'apprendre par eux-mêmes et de se préparer à un futur plus digital. L'intérêt marqué des autres usines, pour un démarrage rapide de leur propre espace de formation digitale, est aussi un bon présage du déploiement prochain de cet espace dans toutes les usines et tous les centres de distribution.

Sur l'Ethique :

-L'indicateur « 5 pts /100 d'augmentation du score moyen de l'évaluation ISO26000 pour nos fournisseurs stratégiques » est en forte progression de +1,5 points par rapport à 2017. La note Ecovadis des fournisseurs stratégiques de Schneider Electric, conformément à la norme ISO26000, est l'un des aspects clés de l'intégration de la stratégie de développement durable de Schneider Electric dans sa chaîne d'approvisionnement. Cette stratégie vise à constamment améliorer chez les fournisseurs stratégiques les aspects environnementaux, éthiques et relatifs aux droits du travail et aux droits de l'homme. Le score moyen de cette note est en hausse de 1,5 point au troisième trimestre 2018 par rapport à 2017 à 52,6/100, l'un des meilleurs scores mesurés par Ecovadis.

Sur le Développement :

-L'indicateur « x4 sur le chiffre d'affaires du programme d'Accès à l'Energie » poursuit sa progression à x1,33. L'activité business du programme d'Accès à l'Energie est en croissance sur l'année. Partout dans le monde, l'électrification des villages se développe grâce aux partenaires locaux, opérateurs de micro- réseaux tels qu'en Inde, au Myanmar, ou encore au Nigeria. En parallèle, de nombreux clients industriels et commerciaux continuent de s'équiper en systèmes d'électrification autonomes ou en éclairage de rue solaire pour leurs sites isolés et privés de connexion au réseau électrique. Enfin, de nouveaux partenariats ont été signés en Inde, au Nigeria et en Afrique de l'Ouest pour distribuer des équipements solaires pour les foyers et les micro-entreprises.

Faits marquants :

- Schneider Electric a rejoint le Global Compact LEAD.

- Schneider Electric se place à la deuxième place de son secteur et fait partie de l'index DJSI Monde et Europe.

- Schneider Electric est classé 15ème parmi 3200 entreprises pour son engagement pour accélérer l'égalité homme femme dans le rapport Equileap 2018 Gender Equality.

- Schneider Electric est classé 1er de son secteur par Sustainalytics, fournisseur indépendant d'études sur la gouvernance d'entreprise et la RSE ainsi que de notations destinées aux investisseurs. Sustainalytics note près de 9,000 entreprises chaque année sur leur performance RSE.

La présentation des résultats extra-financiers du troisième trimestre 2018 est disponible sur le sitewww.schneider-electric.com/isr/ww/fr

A propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.

Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique - Moyenne tension, Basse tension et

Energie sécurisée, et des Systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.

L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.

Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins

de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On.

