Schneider Electric : Mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte des actionnaires du 25 avril 2019

Mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte des actionnaires du 25 avril 2019

Rueil-Malmaison (France), 18 mars 2019 - Schneider Electric SE informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le 25 avril 2019 à 15 h - au Palais des Congrès de Paris - salle Bordeaux - 2 Place de la Porte Maillot - 75017 Paris. L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 4 mars 2019.

L'avis de convocation, qui contient notamment l'ordre du jour de cette assemblée et les projets de résolutions qui lui seront soumis ainsi que les modalités de participation et de vote, peuvent être consultés dans l'espace Assemblée Générale du site Internet de la société :

En savoir plus

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.

Communication financière : Contact presse : Contact presse : Schneider Electric Schneider Electric DGM Amit Bhalla Véronique Luneau (Roquet- Michel Calzaroni Tél. : +44 20 7592 8216 Montégon) Olivier Labesse www.schneider-electric.com Tél. : +33 (0)1 41 29 70 76 Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 ISIN : FR0000121972 Fax : +33 (0)1 41 29 88 14 Fax : +33 (0)1 40 70 90 46