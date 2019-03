Schneider Electric : Mise à disposition du rapport 2018 sur le gouvernement d'entreprise

Information Réglementée

Mise à disposition du rapport 2018 sur le gouvernement d'entreprise

Rueil-Malmaison (France), 18 mars 2019 - Schneider Electric SE annonce que le rapport du conseil d'administration relatif au gouvernement d'entreprise, tel que prévu à l'article L225-37 du code de commerce, figure aux pages 206 à 273, 357 à 361, 364 à 374 du Document de Référence et Rapport annuel financier et développement durable 2018 déposé à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 15 mars 2019.

Ce document est disponible sur le site de la société à l'adresse : www.schneider-electric.com/finance/fr

Des exemplaires du document de référence sont également disponibles au siège de la société : Schneider Electric

Communication Financière et Actionnariat 35 rue Joseph Monier - CS 30323 92506 Rueil-Malmaison Cedex

A propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes dans le résidentiel, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels. L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel. Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On*.

(*la vie s'illumine)

www.schneider-electric.com/ww/fr

Discover Life is On

Suivez-nous sur :

Page | 1