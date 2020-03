Schneider Electric : Mise à disposition du rapport 2019 sur le gouvernement d'entreprise

Information Réglementée

Mise à disposition du rapport 2019 sur le gouvernement d'entreprise

Rueil-Malmaison(France), 18 mars 2020 -Schneider Electric SE annonce que le rapport du conseil d'administration relatif au gouvernement d'entreprise, tel que prévu à l'article L225-37 du code de commerce, figure aux pages 224 à 305, 393 à 397, 400 à 410 du Document d'Enregistrement Universel et Rapport annuel financier et développement durable 2019 déposé à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 17 mars 2020.

Ce document est disponible sur le site de la société à l'adresse :

www.se.com/finance/fr

Des exemplaires du Document d'Enregistrement Universel sont également disponibles au siège de la société :

Schneider Electric

Communication Financière et Actionnariat 35 rue Joseph Monier - CS 30323 92506 Rueil-Malmaison Cedex

