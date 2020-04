Schneider Electric : Succès de l'émission d'une obligation de 500 millions d'euros

Information financière

Succès de l'émission d'une obligation de 500 millions d'euros

Rueil-Malmaison(France), le 9 avril 2020:Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a lancé une émission obligataire EMTN (Euro Medium Term Note) de 500 millions d'euros à 7 ans avec un taux fixe de 1,00% pour le coupon.

Cette transaction, qui a été largement sursouscrite, permet au Groupe d'émettre une obligation à des conditions qui restent favorables dans l'environnement difficile actuel. Avec cette obligation, le Groupe améliore sa trésorerie et augmente le profil de maturité de sa dette.

Les détails de l'émission sont :

Montant €500 millions Maturité 9 avril 2027 Coupon 1,00% Taux 1,086%

