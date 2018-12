Schneider Electric a trouvé un nouveau patron

Zurich (awp) - La filiale suisse du groupe français Schneider Electric sera dirigée par Reto Steinmann, en provenance de la filiale suisse Feller SA. M. Steinmann continuera d'exercer la direction de Feller, a précisé Schneider mardi soir.

Le nouveau patron remplace Bernhard Kiechel qui avait assumé la direction à titre intérimaire après le départ de Simon Ryser en novembre dernier. A partir de février prochain, M. Kiechel occupera de nouvelles fonctions au sein du groupe à Vancouver.

En Suisse, le groupe Schneider comprend Schneider Electric (Suisse) et Feller ainsi que les marques APC et Gutor Electronic. Il y emploie plus de 1000 collaborateurs dont 250 pour Schneider Suisse.

