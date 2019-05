Schneider Electric : cession de Pelco finalisée

27/05/2019 | 09:19

Suite à la consultation des instances du personnel, Schneider Electric annonce avoir finalisé la cession de son activité Pelco à Transom Capital Group, une société américaine de capital-investissement, en ligne avec les termes indiqués le 25 mars.



Le groupe précisait alors que l'opération entraînerait une perte de cession pouvant atteindre 250 millions d'euros sans effet sur la trésorerie et un effet relutif sur douze mois d'environ +10 points de base sur la marge d'EBITA ajusté.



Pour mémoire, Pelco est spécialisé dans les solutions complètes et de services de vidéosurveillance. Cette société emploie 478 personnes et son chiffre d'affaires s'est élevé à 169 millions d'euros l'année dernière.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.