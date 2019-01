Schneider Electric : deux acquisitions de Delixi Electric

04/01/2019 | 09:17

Schneider Electric annonce que Delixi Electric Chine, dont il détient 50% du capital, a acquis Zhejiang Delixi International Electrical Co, fabricant d'appareillage électrique, et Delixi Meter Co Ltd, fournisseur de compteurs d'électricité et de gaz.



Ces deux acquisitions, financées par Delixi Electric en numéraire ainsi que par de la dette, contribueront à étendre l'offre de produits de cette société et offriront des synergies en termes de coûts et de chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires de Delixi Electric serait proche d'environ un milliard d'euros sur une base pro forma tenant compte de ces acquisitions. Ses résultats sont publiés selon la méthode de la mise en équivalence dans les comptes du groupe industriel français.



