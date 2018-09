Communiqué de presse

Schneider Electric dévoile les 10 équipes finalistes de Go

Green in the City 2018

• Elles se retrouveront aux États-Unis pour présenter leurs idées en matière de villes à la fois plus durables et plus intelligentes

• En 2018, l'idée d'une équipe finaliste de l'édition précédente a fait l'objet d'un dépôt de brevet

Rueil-Malmaison (France), le 11 septembre 2018 - Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a annoncé le 6 septembre la liste des 10 équipes retenues pour la finale de la huitième édition de Go Green in the City, son concours international étudiant d'études de cas portant sur la recherche de solutions énergétiques innovantes pour les villes intelligentes.

Les dix équipes qui participeront à la finale viendront des États-Unis, de Chine, d'Allemagne, d'Algérie, d'Indonésie, du Brésil, d'Inde, d'Espagne, du Canada et du Vietnam. Sélectionnées parmi 2 840 étudiants dont 58 demi-finalistes, ces équipes incluent des représentants de chacune des huit régions du monde participant au concours. Le prix spécial « Women in Business Award » remis à une équipe entièrement féminine, a été attribué à l'équipe venant de l'Université Duy Tân, au Vietnam, et deux autres équipes ont particulièrement retenu l'attention du jury dans cette catégorie.

Les finalistes doivent désormais préparer la phase ultime de la compétition : la présentation finale de leur étude de cas devant un jury composé de membres de la direction générale de Schneider Electric, lors de l'Innovation Summit qu'organise Schneider Electric aux Etats-Unis. Pour cela, les équipes continueront à bénéficier du soutien de leur mentor, choisi parmi les collaborateurs de Schneider Electric volontaires pour apporter leur appui et leurs conseils aux équipes. Ces mentors ont pour mission de les aider à développer leurs solutions en mettant l'accent sur les besoins des utilisateurs, les répercussions du projet, sa faisabilité et son retour sur investissement.

« Remporter Go Green in the City est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée ! C'est plus qu'un merveilleux souvenir. C'est une démonstration de mes capacités si j'y mets tout mon cœur. La sensation d'avoir remporté une victoire m'incite dorénavant à prendre des initiatives audacieuses et cela m'aidera à passer de ma vie d'étudiant à ma vie professionnelle », déclare Raja Jain, le gagnant de l'édition 2017.

Lancé en 2011, Go Green in the City offre aux étudiants d'écoles d'ingénieurs et de commerce (à partir de Bac+1) l'opportunité de présenter leurs idées innovantes pour la gestion de l'énergie dans les villes intelligentes de demain. Suite au concours de l'an dernier, l'idée d'une des équipes étudiantes a été brevetée avec succès en 2018.

« L'expérience de Go Green in the City a été formidable et nous a donné un aperçu intéressant de la recherche de pointe dans le secteur de l'énergie. Nous remercions sincèrement notre mentor chez Schneider Electric qui a cru en notre projet et travaillé avec nous sans relâche pour permettre le dépôt du brevet », déclare Dewan

Ahmed, finaliste de l'édition 2017 de Go Green in the City.

Communiqué de presse

L'intérêt pour Go Green in the City s'est considérablement amplifié depuis son lancement. Cette année, Schneider Electric a reçu plus de 24 000 inscriptions pour le concours, un nouveau record. Pour cette édition, pas moins de 163 pays sont représentés et le nombre d'universités participantes a encore augmenté, passant à 3 190.

Plus d'informations sur Go Green in the City sur le site du concours, sa page Facebook ainsi que sur son compte Twitter.

